Готовимся к лету. Фитнес-тренер проводит тренировки в режиме онлайн

Лето не за горами, самое время приводить тело в порядок! Если у вас нет времени посещать тренажерный зал и фитнес-клубы, можно заниматься, не выходя из дома.
Лето не за горами, самое время приводить тело в порядок! Если у вас нет времени посещать тренажерный зал и фитнес-клубы, можно заниматься, не выходя из дома.
Марина Зевс – автор нового фитнес-направления под названием «DanceTurboFit» – запустила первые в Беларуси тренировки в режиме онлайн. Всё, что происходит в зале во время интенсивных занятий, можно повторять дома, глядя в монитор.
Так что же такое DanceTurboFit?
Марина Зевс, фитнес-тренер, автор проекта DanceTurboFit:
Это абсолютно все стили, они объединены в одно, начиная с функциональных тренировок, интервальные тренировки, современные танцы, хип-хоп, хай хилс, только без каблуков. Всё, что хотят люди вразнобой, хотят сходить в одно место, в другое, в третье – это всё в одном.
Глядя на то, как активно девушки выполняют упражнения, невозможно не почувствовать сумасшедшую энергетику, которая буквально витает в воздухе. Всё, что нужно делать во время тренировок – это танцевать и получать удовольствие.
Марина Зевс:
Это счастье! Не все хотят похудеть, ты просто хочешь подтянуться, держать себя в тонусе, но все хотят получать заряд счастья.
За время интенсивных занятий можно потратить около восьмисот калорий! Такая активность позволяет быстро сбросить лишние килограммы.
Лариса Яскевич:
У меня хорошие очень результаты. Я сбросила больше 10 кг и уже непосредственно набираю мышечную массу.
Конечно, занимаясь у экрана, можно немножко схалтурить и позволить себе лишний раз отдохнуть или недоделать упражнение. Но все равно эффект будет больший, нежели просто лежать, глядя в монитор.