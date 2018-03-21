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Готовимся к лету. Фитнес-тренер проводит тренировки в режиме онлайн

21 марта 2018 07:17
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Лето не за горами, самое время приводить тело в порядок! Если у вас нет времени посещать тренажерный зал и фитнес-клубы, можно заниматься, не выходя из дома.

Готовимся к лету. Фитнес-тренер проводит тренировки в режиме онлайн-1

Марина Зевс – автор нового фитнес-направления под названием «DanceTurboFit» – запустила первые в Беларуси тренировки в режиме онлайн. Всё, что происходит в зале во время интенсивных занятий, можно повторять дома, глядя в монитор.

Так что же такое DanceTurboFit?

Марина Зевс, фитнес-тренер, автор проекта DanceTurboFit:
Это абсолютно все стили, они объединены в одно, начиная с функциональных тренировок, интервальные тренировки, современные танцы, хип-хоп, хай хилс, только без каблуков. Всё, что хотят люди вразнобой, хотят сходить в одно место, в другое, в третье – это всё в одном.

Готовимся к лету. Фитнес-тренер проводит тренировки в режиме онлайн-4

Глядя на то, как активно девушки выполняют упражнения, невозможно не почувствовать сумасшедшую энергетику, которая буквально витает в воздухе. Всё, что нужно делать во время тренировок – это танцевать и получать удовольствие.

Готовимся к лету. Фитнес-тренер проводит тренировки в режиме онлайн-7

Марина Зевс:
Это счастье! Не все хотят похудеть, ты просто хочешь подтянуться, держать себя в тонусе, но все хотят получать заряд счастья.

Готовимся к лету. Фитнес-тренер проводит тренировки в режиме онлайн-10

За время интенсивных занятий можно потратить около восьмисот калорий! Такая активность позволяет быстро сбросить лишние килограммы.

Лариса Яскевич:
У меня хорошие очень результаты. Я сбросила больше 10 кг и уже непосредственно набираю мышечную массу.

Конечно, занимаясь у экрана, можно немножко схалтурить и позволить себе лишний раз отдохнуть или недоделать упражнение. Но все равно эффект будет больший, нежели просто лежать, глядя в монитор.

# Здоровье # Фотофакт # Фитнес # Марина Зевс # Лариса Яскевич

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