Готовимся к лету. Фитнес-тренер проводит тренировки в режиме онлайн

Лето не за горами, самое время приводить тело в порядок! Если у вас нет времени посещать тренажерный зал и фитнес-клубы, можно заниматься, не выходя из дома.

Марина Зевс – автор нового фитнес-направления под названием «DanceTurboFit» – запустила первые в Беларуси тренировки в режиме онлайн. Всё, что происходит в зале во время интенсивных занятий, можно повторять дома, глядя в монитор.

Так что же такое DanceTurboFit?

Марина Зевс, фитнес-тренер, автор проекта DanceTurboFit:

Это абсолютно все стили, они объединены в одно, начиная с функциональных тренировок, интервальные тренировки, современные танцы, хип-хоп, хай хилс, только без каблуков. Всё, что хотят люди вразнобой, хотят сходить в одно место, в другое, в третье – это всё в одном.