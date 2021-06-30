«Эти процедуры безболезненны и комфортны». Чем полезна мезотерапия и как она проводится?

Красивое лицо и здоровая сияющая кожа – мечта каждой женщины. Вот только со временем цвет немного тускнеет, появляются морщины и теряется упругость. Тогда в бой идут все методы – это кремы, маски, салонные процедуры и даже пластические операции. Однако время не стоит на месте, и одной из наиболее эффективных методик по омоложению кожи сегодня считают мезотерапию.

Юлия Алексеенкова, врач-косметолог медицинского центра «ЭЛАР»:

Мезотерапия – это метод введения лекарственного препарата в кожу, часто дробно. Рекомендовано пациентам различного возраста. Если есть угревая болезнь, признаки старения кожи, кожа сухая, вялая, дряблая, есть пигментация. Мезотерапия имеет противопоказания, как все инъекционные методы лечения: онкологические заболевания, обострение хронических болезней, острые заболевания, лихорадка, инфекция, вирусные заболевания, высыпания на коже в острой форме, беременность и лактация.

Одно из главных преимуществ такой процедуры – все биологически активные препараты, необходимые коже витамины попадают точно по адресу – в эпидермис. За счет этого желаемый результат достигается максимально быстро. Кожа восстанавливается изнутри, становится здоровой и подтянутой. Юлия Алексеенкова:

Процедур бояться не нужно, выполняется аппликационная анестезия перед процедурой, наносится крем-анестетик под пленочку. Пациент где-то 20-30 мин готовится к процедуре, снимается крем и выполняется процедура, поэтому достаточно все комфортно. Сама процедура инъекции длится 20 минут и закрываем лечебным кремом.

Мезотерапия направлена на решение ряда проблем с кожей лица, шеи, декольте, кистей рук, проблемных участков тела и даже головы. Получив множество микротравм во время процедуры, кожа активно начинает вырабатывать эластин и коллаген, тем самым улучшается и микроциркуляция крови. Юлия Алексеенкова:

После инъекции мы не рекомендуем посещать сауну, баню, заниматься активным спортом, загорать на солнце 12 часов и рекомендуем использовать SPF-крем хотя бы 30-50. Косметикой можно пользоваться через четыре часа после проведения процедуры. Не бойтесь посещать сеансы мезотерапии, потому что эти процедуры безболезненны и комфортны.