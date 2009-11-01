Эпидемии гриппа в Беларуси нет

Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Беларуси Валентина Качан.

Однако, в качестве профилактики в Минске, а также Молодечно, Жлобине, Бобруйске и некоторых населенных пунктах Брестской области принято решение продлить на неделю школьные каникулы. В этих городах уровень заболеваемости ОРВИ повышен. По статистике, дети в возрасте от 5 до 14 лет болеют в 7 раз больше, чем взрослые.

Сейчас в Беларуси чаще фиксируется смешанная инфекция, вирус гриппа А подтверждается лишь в 10% случаев, в основном выявляются аденовирусы. Также замечен рост осложнений после острых респираторных инфекций.

Валентина Качан, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

В Республике Беларусь повода для паники нет. Несмотря на то, что мы сегодня регистрируем рост заболеваний ОРЗ где-то до 30 %, принимать сегодня какие-то жесткие ограничительные меры пока у нас оснований нет. С учётом того, что изменилась погода, а солнце и мороз всегда способствуют гибели вируса, а также с учетом того, что вакцинация даст свой эффект, мы уверены, что развитие эпидемиологического процесса будет умеренным.

В Минздраве также сообщили, что на сегодняшний день в Беларуси зафиксировано 59 случаев заболевания «свиным гриппом». Летальных исходов нет.