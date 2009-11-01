Школьные каникулы планируется продлить еще в нескольких городах Беларуси

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Валентина Качан.

Валентина Качан напомнила, что пока решения о продлении школьных каникул на неделю принято в Минске. Сейчас аналогичные меры прорабатываются в Молодечно, Жлобине, Бобруйске, городах Брестской области, сообщает БЕЛТА. «Эти решения носят локальный характер, мы будем принимать их для того, чтобы не допустить распространения эпидемических процессов среди населения», — сказала она.

Замминистра отметила, что учреждения Минздрава регистрируют рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями до 30%. «Однако речь о том, чтобы принимать какие-то жесткие ограничительные меры, не идет», — проинформировала она.

«Острыми респираторными вирусными инфекционными заболеваниями болеют в основном дети от 5 до 14 лет. У них заболеваемость превышает почти в 7 раз по относительным показателям уровень заболеваемости среди взрослых», — констатировала Валентина Качан. В связи с этим проводятся предупредительные мероприятия в школах и детских садах. «Однако подчеркну, что они в зависимости от ситуации носят точечный характер», — резюмировала замминистра.