Препараты для лечения атеросклероза снижают смертность от гриппа

Американские ученые обнаружили, что прием распространенных препаратов, предназначенных для профилактики и лечения атеросклероза, вдвое снижает риск смерти от гриппа.

В ходе крупномасштабного исследования, проведенного под руководством Энн Томас из Орегонского управления общественного здоровья, ученые проанализировали данные 2 800 пациентов, госпитализированных по поводу гриппа в 10 штатах в 2007 и 2008 годах. 801 из них принимали холестеринснижающие препараты из группы статинов.

В группе пациентов, не принимавших статины, смертность от гриппа превышала 3%. У снижавших уровень холестерина с их помощью этот показатель оказался вдвое ниже, несмотря на более высокую вероятность атеросклеротического поражения сосудов сердца и других органов. После введения поправок на другие факторы риска, такие как возраст, положительное влияние статинов на исход гриппа был также очевиден.

Как показало исследование ученых из Алабамы, проведенное на лягушачьей икре, такое действие статинов может быть обусловлено тем, что они снижают повреждающее действие вирусного белка M2 на эпителий легких, пишет портал МедНовости.

Исследователи предупреждают, что результаты их работы не означают, что статинами можно вылечить грипп, и что они эффективны, если начать их прием после начала заболевания. Для выяснения этого запланированы дополнительные исследования.