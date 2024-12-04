Южную Корею охватили протесты – активисты требуют отставки президента страны

Протесты и бунты охватили Южную Корею. Там активисты требуют отставки президента Республики. Митингующие принесли с собой свечи. Они стали символом демонстрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Протесты и бунты охватили Южную Корею. Там активисты требуют отставки президента Республики. Митингующие принесли с собой свечи. Они стали символом демонстрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но борьба против действующей власти продолжается не только на улицах Сеула. На законодательном уровне к главе государства тоже накопились вопросы. Оппозиционные партии страны официально внесли предложение об импичменте президенту. Голосование по нему будет проведено в конце этой неделе. Уже известно, что не поддержит предложение правящая партия, однако в перевес ей выступает целая коалиция, состоящая из шести оппозиционных объединений.
Напомним, что поводом для общественных волнений стало решение лидера республики объявить военное положение в стране. Утверждается, что это было сделано с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». В тот же вечер к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. Тем не менее страсти в стране не утихают. 4 ноября в отставку ушел министр обороны страны. Покинуть пост может и сам президент. В таком случае выполнять обязанности главы государства временно будет премьер-министр.