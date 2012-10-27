Электронная сигарета вместо обычной: стоит ли овчинка выделки?

Хотя вред курения давно доказан учеными и пропаганда здорового образа жизни без никотина начинается со школьной скамьи, люди все равно курят. Но вот появляется новинка - высокотехнологичный имитатор сигареты. Курильщики, которые очень хотят, но не могут справиться с пагубной привычкой, хватаются за соломинку. Ведь производители уверяют - электронный аналог абсолютно безопасен.

Реклама гласит, что имитаторы курения заправляются безвредной курительной жидкостью, а вместо дыма выпускается пар. Что думают об этом специалисты, узнали корреспонденты программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Владимир Иванов, заведующий наркологическим реабилитационным отделением №21 г. Минска:

Является ли электронная сигарета заменителем настоящей? В какой-то степени да. Я думаю, что вправе использовать электронные сигареты те люди, которые хотят каким-то образом ограничить себя в курении табака, потому что электронная сигарета менее вредна, чем настоящая.

Электронная сигарета - это, по своей сути, ингалятор, который подает жидкость с никотином в виде дыма. При этом вкусовые ощущения приближены к реальным. Жидкость заправляется в сменные картриджи и может содержать разные дозы никотина.

Также выпускаются картриджи без никотина. В этом случае напрашивается вывод, что электронная сигарета безвредна, но...

Владимир Иванов:

Мы должны понимать, что молодые люди могут сразу начинать с электронных сигарет. И таким образом получать никотиновую зависимость, а это уже практически наркомания. Если ты начнешь курить с электронной сигареты, ты неизбежно войдешь в зависимость от никотина и возникнут проблемы. Более того, возможно ты захочешь попробовать настоящий табак. Так оно и случается.

Говорить о том, что электронный аналог сигареты абсолютно безопасен, нельзя, потому что эта продукция не подлежит обязательной сертификации. В обычных сигаретах норма содержания различных веществ строго обозначена Всемирной организацией здравоохранения. А вот электронные сигареты не проходили полных испытаний ВОЗ, а всего лишь подвергались тестирования специалистов из разных стран.

Владимир Иванов:

Ряд вполне цивилизованных стран, таких как Дания, Литва, Норвегия, Австралия, Канада, запретили использование электронных сигарет у себя в стране. Очевидно, в этом тоже есть какой-то смысл.