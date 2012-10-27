Остеоартроз - девочки на каблуках в списке пацентов с больными суставами

Движение- это жизнь. Поэтому, когда по утрам вы поднимаетесь с постели не столь резво, как прежде, или покупаете обувь на размер больше, - якобы для удобства – стоит задуматься, ведь тело никогда не врет. Тело вам подсказывает: пришло время заниматься собой. Иначе за дискомфортом в суставах придет боль и ограниченность в движениях.

Мартусевич Наталья Альбертовна, главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Несмотря на то, что остеоартроз – традиционное заболевание, которое развивается после 40 лет, в последние годы появилась тенденция, что оно «молодеет». Однозначно трактовать эту ситуацию достаточно сложно. С одной стороны, мы видим увеличения количества людей с повышенным фактором риска развития остеоартроза, в частности, это молодое население нашей Республики Беларусь, которое имеет повышенную мобильность суставов, что называется еще гипермобильностью суставов. При определенном образе жизни у этих людей создаются определенные условия для развития остеоартроза.

С другой стороны, эту ситуацию можно объяснить тем, что современная молодежь, несмотря на приверженность к спорту, достаточно тяготеет к компьютеру и сидячему образу жизни. Соответственно, это то, что нарушает питание суставов. Для того чтобы хрящ и сустав функционировали нормально, хорошо, хрящ должен находиться в движении. Сидячий образ жизни, не совсем качественное питание с большим количеством консервантов создают условия для того, чтобы хрящ питался хуже. Плюс, несомненно, определенная генетическая предрасположенность.

Остеоартроз портит жизнь в большинстве случаев именно женщинам. Если говорить о локализации заболевания, то у женщин преобладает остеоартроз коленных суставов, а у мужчин чаще поражаются тазобедренные. Женщины начинают болеть в период менопаузы, мужчины – уже в 35-40 лет. К возрасту преклонной старости число заболевших мужчин и женщин уравнивается.

Ольга Дягтярева, заведующая ревматологическим отделением:

Старение хряща, то есть артрозные изменения, естественны. С другой стороны, у многих людей они не наступают в 80 и 90 лет – они наступают в 40 или 50 лет. Заболевание наступает тогда, когда у нас есть преждевременное старение хряща. Генетику мы не исправим. Мы можем воздействовать только на факторы, как избыточный вес, травмирование, снижение активности.

Одним из провокаторов болезни становится непреодолимая страсть слабого пола к высоким каблукам.

Ольга Дягтярева, заведующая ревматологическим отделением:

Когда я вижу девочку 6-7 класса, которая идет в школу на весь день на каблуках от 7 сантиметров и выше, меня берет ужас, что эта девочка очень скоро станет моей пациенткой.

Избыточный все вместе с генетикой становится наиболее опасным фактором риска в развитии остеоартроза.

Ольга Дягтярева, заведующая ревматологическим отделением:

Мы ежедневно, ежеминутно носим мешок картошки за спиной. Представьте, что вас нагрузили мешком картошки, и вы постоянно спите с ним, чистите зубы, ходите в туалет, кушаете, ходите на прогулки и так далее. И тогда человек задумывается, что же такое, 40 лишних килограмм, а бывает, к сожалению, и намного больше.

Что касается мешка картошки. Еще одна «страсть» женщин – переносить тонны груза на своих плечах – также становится провокатором болезни. Затариться в магазине – и вперед. Нагрузка на позвоночник, на плечевые суставы, и откуда что берется впоследствии – очевидно.

Что касается научного подхода в вопросе остеоартроза, ученые выдвигают новую версию его возникновения.

Ольга Дягтярева, заведующая ревматологическим отделением:

Обсуждается на всех конгрессах вопрос о том, а отдельное ли заболевание остеоартроз, или это системное проявление от атеросклероза. И очень много корреляций существует между прогрессированием атеросклероза человека и прогрессированием артроза. И считается, что атеросклероз поражает артерии, и это вызывает и нарушение питания хряща с ранним старением, и асептические некроз – достаточно серьезное осложнение.

Одной из причин остеоартроза становится неправильный образ жизни. А значит, мы вынуждены вернуться к необходимости вести здоровый образ жизни: без этого никуда.

Люди каких профессий чаще всего страдают остеоартрозом?

Мартусевич Наталья Альбертовна, главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Однозначно ответить на этот вопрос сложно. Состояние мышечно-связочного аппарата, в котором находится пациент, является основой для провоцирования влияния факторов риска, и тогда, несомненно, профессия имеет значение. Например, больше всего страдают пациенты, которые занимаются профессиональным спортом, где есть повышенная травматизация: горнолыжники, прыгуны, штангисты. Это люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом при условии, что уже есть какие-то проблем с суставами. Поскольку основа запуска этого заболевания – это перегрузка суставов, те профессии, которые будут приводить к избыточной нагрузке веса – это грузчики – это будет создавать основу. Но если у человека будет в абсолютно нормальном состоянии мышечно-связочный аппарат, то, даже выполняя тяжелые физические нагрузки, это заболевание развиваться не будет. Механический фактор в развитии остеоартроза имеет очень большое значение.

Как заподозрить начало заболевания? Ведь это не та болезнь, которая появляется, как снег на голову. Есть ли начальные признаки развития заболевания, когда можно и нужно повлиять?

Мартусевич Наталья Альбертовна, главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Боли, которые появляются при сильной физической нагрузке, к концу рабочего дня, неприятный спуск по лестнице, когда пациентам становится тяжело спуститься по лестнице и намного легче подняться. Момент, когда появляется боль, - не самая ранняя стадия, значит, уже какое-то время болезнь протекала. Стоит попытаться выявить заболевание в самом начале. Обязательно просчитывайте ситуацию врожденных особенностей.

Основная часть пациентов страдает избыточным весом, поэтому первая рекомендация, которую вы услышите – избавиться от лишних кило.

Ольга Дягтярева, заведующая ревматологическим отделением:

Чаще всего не соблюдается режим питания, то есть утром и в обед – чашечка кофе, а вечером мы наедаемся за весь день.

Снижение веса на 5 килограммов приводит к снижению риска остеоартроза на 50 процентов.

Следует снизить употребление жира, особенно это касается «невидимых» жиров, которые скрываются в кондитерских изделиях, выпечке, шоколаде, колбасных изделиях. Поэтому при покупке продуктов в магазине внимательно читайте этикетку. Покупайте только постное мясо, а лучше замените его на птицу или рыбу. Из молочных продуктов выбирайте обезжиренные. Хлеб употребляйте только грубого помола. Не забывайте о злаковых. В рационе должно быть больше овощей и фруктов. Но обратите внимание, что томаты и картофель способствуют усилению боли. Этот же эффект могут дать черный перец и яичный желток.

Мартусевич Наталья Альбертовна, главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Есть такое понятие: модификация окружения под себя. Это обучение пациента правильному образу жизни. При наличии боли не нужно стараться ходить вверх по лестнице пешком, если вы живете в многоэтажном доме. В этом случае лифт становится другом. Выполнение любой работы по дому по возможности должно выполняться сидя, то есть максимально разгрузить суставы нижних конечностей, для того, чтобы уменьшить период болевого синдрома. Приверженцам работать на даче стоит помнить, что при артрозе нельзя стоять на коленях: это усиливает болевой синдром. Если человек, страдающий остеоартрозом, идет в магазин, нужно помнить, что вес покупок должен быть небольшим, поскольку любой вес будет приводить к нагрузке на хрящевую ткань, и вес желательно распределять на две руки.

В вопросах лечения я подошла бы со стороны немедикаментозных методов: это постараться снизить массу тела. Но этого не достаточно. Необходимы физические нагрузки. Оптимальными физическими нагрузками будут те, которые восстанавливают и улучшают питание хрящевой ткани, а это происходит при движении. Существуют различные комплексы упражнений для каждого хрящевого сустава. И пациент может, занимаясь, поддерживать свои суставы в форме. Но это должно быть не эпизодически, а систематически.

Остеоартроз вызывает у пациента сильнейшие боли, поэтому следует учитывать несколько принципов при занятии лечебной физкультуры: выработать такой ритм физической активности, чтобы периоды нагрузки чередовались с периодами покоя. Примерный ритм – 15-20 минут нагрузка, 5-10 покой.

Наталья Мартынчук, инструктор-методист физической реабилитации:

Самое главное – это ежедневно выполнять физические упражнения по 10-15 минут по 2 раза в день за полчаса до еды и полтора часа после еды, и желательно, за полтора часа до сна.

Как нагружать, так и разгружать суставы нужно в положении лежа или сидя. Это зависит от того, какой сустав поражен болезнью.

Наталья Мартынчук, инструктор-методист физической реабилитации:

Если повреждены суставы верхней конечности, то выполняем упражнения лежа или сидя на стуле. Если нижних конечностей, то разгрузочное положение – лежа на спине, на левом и правом боках и на четвереньках.

Из дополнительных упражнений медики рекомендуют езду на велосипеде или на велотренажере, плавание и аквааэробику, сообщили в программе "Здравствуйте, доктор!" на СТВ.