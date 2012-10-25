Новости Беларуси. Умный бинт изготовили в Беларуси. Он способствует заживлению ран и ожогов. Учёные Национальной академии наук и технологи Завода горного воска представили технологию электроформования хитозана. Это и есть вещество, которое активизирует обменные процессы человеческого тела.
Специалисты намерены наладить производство необычных бинтов. Но прежде они должны пройти медицинские испытания. Сначала заживляющие свойства бинта планируют апробировать на животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Екатерина Мазовка, инженер-технолог исследовательской лаборатории Завода горного воска:
Это и есть наш хитозан, нанесенный на бинт. Он будет сниматься легко с бинта. Были проведены также испытания наших соотечественников, Саратовский университет, они провели опыт, практически у 93% людей, которые пострадали, ожоги зажили в течение 21 дня. Хотя врачи ожидали, что это получится эффект месяца два.
Что же такое хитозан? Это полимер, который получают из отходов переработки ракообразных. В данном случае - крабов. Если смешать чешуйки с растворителем, то образуются волокна.
Эти волокна тоньше человеческого волоса. Они защищают места ран, обволакивая, словно второй кожей. Эффект заживления происходит на глазах. В зарубежных странах чудо-бинт уже прошёл испытания.
Виктор Данищевский, начальник технического отдела Завода горного воска:
Заживляемость раны будет ускорена. И это, естественно будет радовать пациента. При больших поражениях поверхности кожи, бинт делает преграду для проникновения инфекции.
Новинкой уже заинтересовались медики. В будущем заживляющее покрытие будет наноситься на салфетки и продаваться в аптеках вместе с обычными бинтами.
Виктор Данищевский, начальник технического отдела Завода горного воска:
Сегодня республика много завозит аналогового материала по импорту. Мы же будем замещать его. И наш бинт будет, мы надеемся, широко использоваться.
Доходность бинтов на основе хитозана будет значительно выше целлюлозно-бумажной и пищевой продукции, утверждают специалисты. Самое сложное - исследования – позади. Осталось получить патент и пустить новый перевязочный материал в производство.