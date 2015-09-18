Екатерина Карпилович, врач-терапевт поликлиники УЗ «Минская центральная районная больница»: Как защитить себя от простудных заболеваний?

В холодное время года необходимо позаботиться о профилактике организма. Чему отдать предпочтение: лекарственным или народным средствам? Что изменилось в сфере нашего здравоохранения?

Как известно, «Сани нужно готовить летом». Что касается профилактики ОРЗ, ОРВИ и прочих сезонных неприятностей, можно ли о них то же самое сказать?

Екатерина Карпилович, врач-терапевт поликлиники УЗ «Минская центральная районная больница»:

Да, конечно, потому что ОРЗ и ОРВИ чаще всего проявляются в холодное время года. В осенне-зимний период. И, конечно, можно этому попрепятствовать. Это укрепление организма, прежде всего. Занятия спортом. Закаливание организма. Множество витаминов, стимуляторов. И, конечно же, здоровый образ жизни.

Можно ли как-то подготовить организм к холодам?

Екатерина Карпилович, врач-терапевт поликлиники УЗ «Минская центральная районная больница»:

У нас есть все продукты, богатые витамином С. Редька, яблоки. Малина. В любом виде. Сушенная. Варенье. Мёд.

Когда вдруг настигла простуда, у белорусов есть любимое занятие переносить простуду «на ногах». Как к этому относиться и в какой момент нужно реагировать на собственное состояние здоровья? Стоит ли с простудой являться на работу, где помимо вас работает ещё n-ное количество здоровых людей? Ведь больничный могут и не дать, если температура не 38.

Екатерина Карпилович, врач-терапевт поликлиники УЗ «Минская центральная районная больница»:

Помимо температуры, есть ещё и другие клинические проявления, которые доктор может оценить. Температура - это ещё не самое главное. Конечно, при простуде не стоит переносить её «на ногах». Потому что вирусные заболевания всегда передаются воздушно-капельным путем. Люди работают в коллективе и ты подвергаешь опасности целый коллектив посредством общения. Если же есть какие-то первые симптомы, конечно же, нужно идти к доктору на клинический осмотр. Сделать какие-то лабораторные исследования, чтобы специалист назначил адекватное лечение.