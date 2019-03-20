«Эффективность – больше 85 %». Беларусь переходит на новые стандарты лечения туберкулёза

Новости Беларуси. В Беларуси снизилась заболеваемость туберкулезом и смертность от этого недуга: на 12 и 14 % соответственно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы улучшить эти показатели, наша страна переходит на новые стандарты лечения, установленные Всемирной организацией здравоохранения. Как итог, пациентам будут назначать более эффективные препараты.
Вячеслав Граньков, координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси:
Когда они появились (а это такие препараты, как «Бедаквилин» и «Деламанид»), то нужно было время для того, чтобы изучить, насколько они безопасны и эффективны, какие могут быть побочные эффекты, можно ли их применять у детей. Было очень много вопросов. Беларусь стала одной из первых, которая начала широко это внедрять. И первые результаты лечения в первых группах пациентов, которые начинали в 2015 году, показали, что это лечение очень эффективное. Эффективность – больше 85 % в этой группе пациентов.
Сейчас просчитывается стоимость новых лекарств против туберкулеза, чтобы все белорусские пациенты смогли их получить.