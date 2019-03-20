«Эффективность – больше 85 %». Беларусь переходит на новые стандарты лечения туберкулёза

Новости Беларуси. В Беларуси снизилась заболеваемость туберкулезом и смертность от этого недуга: на 12 и 14 % соответственно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Граньков, координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси:

Когда они появились (а это такие препараты, как «Бедаквилин» и «Деламанид»), то нужно было время для того, чтобы изучить, насколько они безопасны и эффективны, какие могут быть побочные эффекты, можно ли их применять у детей. Было очень много вопросов. Беларусь стала одной из первых, которая начала широко это внедрять. И первые результаты лечения в первых группах пациентов, которые начинали в 2015 году, показали, что это лечение очень эффективное. Эффективность – больше 85 % в этой группе пациентов.

Сейчас просчитывается стоимость новых лекарств против туберкулеза, чтобы все белорусские пациенты смогли их получить.