«Нигде не пишется, что это смертельный диагноз». История мужчины, который живет с ВИЧ

Историю человека, живущего с ВИЧ, рассказали в программе «Большой город». Сергей:

Я всегда думал, что это меня никогда не коснётся. И что это болезнь наркоманов и проституток. Я обычный человек, что с меня взять. Я не понимал, что делать: куда идти с этим, вообще, как с этим жить. У кого спросить. Мне друг подсказал некоторые общественные организации, которые мне предоставили психолога, консультанта, которые со мной работали. Психолог даёт домашние задания какие-то, чтобы с этим стрессом справляться. Задание, например: «Что поменяется в твоей жизни с ВИЧ-статусом». Какие плюсы, какие минусы. И ты приходишь домой после уже консультации, немножко мозг остывает, и ты начинаешь писать с одной стороны плюсы, с другой стороны минусы. И смотришь, что, в принципе, это не так страшно.

Чтобы жить нормальной, полноценной жизнью с таким диагнозом, как ВИЧ-инфекция, нужно пройти все эти этапы один раз и начинать принимать терапию. Потом ещё на 60 лет вы себе жизнь продлите точно. У каждого своя схема. Их всего 9 в нашей стране. У меня, например, один раз в день одна таблетка перед сном. У нас хорошие врачи в инфекционной больнице, но у них очень большая нагрузка. Представьте, в Минске порядка 4 000 человек и они все обслуживаются в одном кабинете, одним врачом. То есть ты приходишь с утра сдавать анализы, ты сидишь в очереди порядка двух часов, чтобы попасть на приём. И все люди, которые туда приходят – они понимают, зачем ты пришёл. И ты понимаешь, зачем они туда пришли.