«Нигде не пишется, что это смертельный диагноз». История мужчины, который живет с ВИЧ
Историю человека, живущего с ВИЧ, рассказали в программе «Большой город».
Сергей:
Я всегда думал, что это меня никогда не коснётся. И что это болезнь наркоманов и проституток. Я обычный человек, что с меня взять. Я не понимал, что делать: куда идти с этим, вообще, как с этим жить. У кого спросить. Мне друг подсказал некоторые общественные организации, которые мне предоставили психолога, консультанта, которые со мной работали. Психолог даёт домашние задания какие-то, чтобы с этим стрессом справляться. Задание, например: «Что поменяется в твоей жизни с ВИЧ-статусом». Какие плюсы, какие минусы. И ты приходишь домой после уже консультации, немножко мозг остывает, и ты начинаешь писать с одной стороны плюсы, с другой стороны минусы. И смотришь, что, в принципе, это не так страшно.
Чтобы жить нормальной, полноценной жизнью с таким диагнозом, как ВИЧ-инфекция, нужно пройти все эти этапы один раз и начинать принимать терапию. Потом ещё на 60 лет вы себе жизнь продлите точно.
У каждого своя схема. Их всего 9 в нашей стране. У меня, например, один раз в день одна таблетка перед сном. У нас хорошие врачи в инфекционной больнице, но у них очень большая нагрузка. Представьте, в Минске порядка 4 000 человек и они все обслуживаются в одном кабинете, одним врачом. То есть ты приходишь с утра сдавать анализы, ты сидишь в очереди порядка двух часов, чтобы попасть на приём. И все люди, которые туда приходят – они понимают, зачем ты пришёл. И ты понимаешь, зачем они туда пришли.
ВИЧ-инфицированные говорят, что не так порой страшен сам вирус, сколько реакция на него окружающих. В обществе прочно укоренился стереотип, что ВИЧ, СПИД и смерть связаны одной чёрной цепью.
Сергей:
Не надо преследовать людей, которые со статусом ВИЧ. Это обычные люди, обычные прохожие. Они так же живут, как вы все. Это не приговор. Уже нигде не пишется, что это смертельный диагноз. Все путают иногда: ВИЧ и СПИД – это две разные вещи. Почему-то сразу все, если у тебя ВИЧ, то ты «спидозник». Не «спидозник», я – ВИЧ-положительный человек.