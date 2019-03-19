«Здесь практически нет бактерий и воздух чище, чем в операционной»: от чего лечат в солигорском спелярии

Еще чуть более полувека назад здесь было пусто, пока учёные не нашли крупнейшее в Беларуси месторождение калийной руды и на месте полей не выросли терракотовые горы, встречающие гостей на подъезде к городу шахтёров. В программе «Центральный регион» рассказываем об удивительном Солигорске. Запасы здешних солей настолько велики, что по подсчётам учёных их хватит на 160 лет. Путешествие к недрам земли могут совершить не только шахтёры. Такая возможность есть у любого желающего. Только не в роли горняка, а пациента. На базе одного из действующих рудников находится единственная в Беларуси спелеолечебница. Она расположилась на глубине 420 метров под землёй. Путь до комплекса не отличается от спуска в обычные шахты, поэтому важно соблюдать все меры безопасности: каждому гостю выдаётся спецодежда и каска, что придаёт лечебной экскурсии особую атмосферу.

Ростислав Делендик, заведующий пульмонологическим отделением ГУ «Республиканская больница спелеолечения»:

Когда мы прошли более тёмный этап и спустились уже непосредственно в спелярий, нам открылся совершенно другой вид. Он был создан по специальному научно обоснованному проекту. И не имеет отношения к добыче калийной руды. Он создан вне этой зоны, в массиве каменной соли с содержанием калийной. Это можно наблюдать по стенам. Здесь используется как сильвинит – красная соль, так и галит – поваренная соль. В мире много существует пещер – карстовых, железорудных и иных форм, отработанных некогда по выработке поваренных и калийных солей. Здесь есть и калийный, и галитовый слой. В мире такого нет, в этом плане мы уникальны. Пациент сюда спускается. Слово «пещера» вызывает что-то такое тёмное, глубокое, оторванное от жизни. На самом деле, это не так. Здесь достаточно чисто, комфортно. Независимо от поры года, здесь температура всегда 14-16 градусов. Здесь всегда стабильная влажность, содержание кислорода. И здесь практически нет бактерий. Здесь воздух чище, чем в операционной. Воздух сюда специально подаётся только для спелеолечебниц. Он нигде специально не смешивается. Специально нарезаны 2,5 километра, как говорится, выработки, где он согревается, увлажняется и доставляется сюда. И третья особенность, если мы говорим об уникальности, это система вентиляции. В нарезанных нишах, так называемых палатах, где располагаются пациенты, воздух удаляется и назад не возвращается.

Наше учреждение рассчитано на один заезд в количестве 250 пациентов – это для взрослых. Плюс, если есть возможность, мы ещё принимаем деток в количестве 200 человек. Курс длится 18 дней. После этого для восстановления подземной среды – перерыв два дня, и мы начинаем следующий заезд. То есть, в среднем, каждые 20-21 день мы принимаем пациентов. За год получается 16-17 курсов. В людях это порядка 2,5 тысяч взрослых и 2 тысяч деток. Несмотря на немалую глубину, условия здесь такие же, как в наземных больницах и санаториях. Комнаты отдыха, медпункт, санузлы, теннисные столы, площадки для футбола и волейбола. Единственный минус – из местных кранов течёт только техническая вода, это значит, что пить её нельзя. Также тем, кто проголодается, лучше взять ссобойку. И, конечно, здесь не ловит мобильная связь, но это, скорее, плюс для полноценного отдыха. Солёный воздух в пещерах благоприятно действует на органы дыхания, поэтому, в основном, главные пациенты подземной больницы – астматики и аллергики. Ростислав Делендик:

Кроме лечебной функции есть ещё и функция оздоровительная, после перенесеённых каких-то заболеваний. Курс состоит из сеансов (спусков). Для деток предусмотрены спуски в утренние часы, продолжительность их до 5 часов. У взрослых это немного иной режим: есть дневной режим спусков до 7 часов и ночной, продолжительностью до 11 часов. Днём мы более активны, соответственно – больше потребляем кислорода, а ночью состояние расслабления. Поэтому ночью продолжительность спуска немного больше.

Именно за счёт калийных солей есть тот незаменимый нюанс. Поваренная соль обладает больше противовоспалительным действием. Наличие вкраплений калийной руды дают противоаллергический эффект, который нужен пациенту. Человек отмечает улучшение общего самочувствия, настроения, улучшается сон.

Чтобы подышать целебным воздухом, в солигорские пещеры приезжают люди со всего мира. Валерии Сак не пришлось преодолевать границы, на дорогу из своего родного посёлка в Гродненской области у неё ушло чуть больше трёх часов. Сейчас девочка отдыхает в детском оздоровительном центре, ребята почти каждый день проводят несколько часов под землёй.

Валерия Сак:

В первый раз было очень страшно, аж мурашки по коже. Уши закладывало. Потом привыкли. Уже не страшно. Когда я спускалась, я пригляделась, и мне показалось, что это большой колодец и там какая-то клетка, и мы в ней сидим и опускаемся-поднимаемся. Эти узоры – круги, полоски – так красиво выглядит!

А Николай приезжает сюда не первый год и, говорит, не последний. У мальчика аллергия на пыльцу, каждый период цветения – настоящее мучение – по крайней мере, было раньше. Эффективность таких сеансов он уже ощутил.

Николай Цыбуля:

Сначала мы приходим – у нас адаптация 30 минут. Потом уже некоторые идут играть в волейбол, пионербол, настольный теннис, а некоторые идут уже делать уроки. Просто, когда я выхожу на улицу, у меня начинают болеть и набухать сильно глаза, нос закладывает. Было очень плохо, а когда я сюда съездил, стало намного лучше.

В пещеры пациенты спускаются только с сопровождающими, за детьми из санаториев здесь следят ещё и воспитатели. Они же подготавливают морально тех, кто переживает перед посещением подземной лечебницы. Галина Павлюкевич, воспитатель реабилитационного центра «Зелёный бор»:

Первый раз перед тем, как сюда спускаться, мы проводим с детьми инструктаж. Потому что у меня, когда я сюда пришла работать, было точно такое же впечатление, что это какой-то склеп, куда спускают, мы там сидим 3 часа, потом поднимаемся наверх. Вот дети очень многие точно так думают.