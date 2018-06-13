«Требуем, хотя бы, сутки не курить»: психотерапевт о том, как бросить
Среди пагубных привычек есть такие, к которым в обществе относятся со снисхождением. Если алкоголик вызывает всеобщее осуждение, что человек с сигаретой никого не удивляет. А между тем, согласно медицинской статистике, 7 миллионов человек ежегодно умирают из-за употребления табака.
Сергей Лазарев, врач-психотерапевт высшей квалификационной категории:
Я хотел бы отметить одну такую вещь. Что и табак, и алкоголь, и другие психоактивные вещества, и адреналиновые формы поведения – они не являются физиологичными по одной причине – они являются средством снятия напряжения. Они сами по себе, конечно, могут в какой-то степени помочь человеку, но каждый человек должен искать ответы внутри себя.
Без помощи костылей, суррогатов и каких-то дополнительных средств.
О вреде курения нам говорят с детства, но когда так много курящих вокруг – сложно принять на веру, что табак – это, действительно, яд. В медицинском центре «Исцеление», где с зависимостями, в том числе, табачной, работают уже много лет, отлично понимают механизмы, которые заставляют человека браться за сигарету.
Сергей Лазарев:
Задача подсознания – защитить нас. Если человек сталкивается с хроническим напряжением, то это напряжение разрушительно для человека. Потому что оно приводит к повышению давления, параметров физических. Значит, на этом уровне любое средство может быть полезно. Но когда это средство начинает превращаться в угрозу для жизни – то его нужно что?
Заменить!
Казалось бы: немного силы воли, и избавиться от пагубной привычки проще простого. На самом деле, очень немногим удается самостоятельно распрощаться с ней навсегда. И здесь на помощь приходят специалисты.
Сергей Лазарев:
Наша методика – я её представляю себе, как систему. И она построена, в первую очередь, на рацио – рациональной психотерапии. Моя задача – объяснить человеку – почему, будучи курильщиком много лет, он должен найти другой способ снятия напряжения.
А найти этот самый другой способ – жизненно необходимо. Уже, хотя бы, потому, что список заболеваний, которые вызывает курение – огромен.
Сергей Лазарев:
К нам приходят именно те люди, которым он мешает. По ряду качеств. Это – кашель, это – одышка. Это – мокрота. Если мы говорим о технологии, то мы требуем, хотя бы, сутки не курить. Тем самым человек символически демонстрирует своё согласие, готовность отказаться. И после этого мы проделываем с ним определённые действия.
Эта программа фактически пытается достучаться до подсознания.
И когда это удаётся, то человек внутри себя приходит к пониманию и решению, что это ему не нужно.
Решились? Тогда не стоит откладывать следующий шаг! Двери медицинского центра «Исцеление» открыты для каждого, кто серьёзно решил распрощаться со своей зависимостью.