До 25 сентября в городском онкодиспансере минчане могут бесплатно пройти осмотр у оториноларинголога, стоматолога и онколога

Новости Беларуси. 21 сентября Минск присоединился к Европейской неделе ранней диагностики рака головы и шеи. Жители столицы могут бесплатно пройти комплексный осмотр сразу у трех специалистов: оториноларинголога, стоматолога и онколога. Специалисты городского онкологического диспансера примут всех желающих до 25 сентября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Мойсевич, заместитель главного врача УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Акция носит прежде всего профилактический характер, чтобы те пациенты, у которых появились какие-то жалобы со стороны полости рта, лор-органов, щитовидной железы, кожи, смогли попасть и получить квалифицированную помощь. При выявлении какого-то малейшего подозрения на онкопатологию тут же проводится углубленное дообследование.