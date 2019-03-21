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Система оплаты больничных в Беларуси ближайшее время изменяться не будет

21 марта 2019 16:39
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Новости Беларуси. Система оплаты больничных в ближайшее время не претерпит изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наделавшее много шума и широко обсуждавшееся в 2018 году предложение – при общем заболевании или бытовой травме оплачивать больничные листы только с четвертого дня – не нашло поддержки среди чиновников. Поэтому действующее законодательство сохраняется, а внесенные недавно изменения касаются только нюансов выдачи и оформления, то есть бюрократических моментов.  Большинство граждан на себе эти поправки никак не почувствуют.

Больше новостей экономики за 21 марта здесь.

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Сергей Савицкий

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