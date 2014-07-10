Покупаете грибы и ягоды на рынке? Требуйте документы!

Собрались в лес по грибы и ягоды? Прежде изучите лесную карту грибника. Там указаны экологически чистые районы для сбора.

Реализация урожая на рынке требует специальных условий. Первое – это отдельные прилавки для грибов и ягод. Второе – отсутствия прямых солнечных лучей на прилавке. И третье - прохождение санитарного контроля. Разрешение на тороговлю выдается только на отечественную продукцию.

Любовь Финдюкевич, врач-гигиенист отделения питания ЦГЭ Советсткого района:

Можно посмотреть условия реализации, к примеру, черники. В заключении ветлаборатории рынка видно, что черника собрана в Гродненской области, Сморгонский район.

Все грибы и ягоды с подворий обязательно должны быть проверены на содержание нитратов, радионуклидов, а также по органолептическим свойствам. Последние определяются визуально, а еще по запаху и вкусу.

Кстати, клубнику лучше выбирать с зелеными хвостиками – такая дольше сохранится и не потечет. Слишком темная ягода выглядит подозрительно: возможно, что ее обработали селитрой. В продажу не допускается незрелая, мокрая ягода, с плесенью, загрязнениями или с посторонними запахами.

После прохождения лабораторного контроля, продавцы получают стандартный талон с печатью и подписью врача. Без этого документа рабочее место на рынке не предоставляется. Потребовать талончик на отечественную продукцию может любой покупатель. Так же, как и удостоверение качества на импортную.

Грибы важно не только грамотно покупать или собирать, но и правильно готовить. Первое – это срок хранения – врачи утверждают, что обработка срезанных грибов должна быть проведена в ближайшее время. Максимальный срок жизни такого урожая – не более суток. Еще один важный момент – обязательное вымачивание грибов в соленой воде!

Любовь Финдюкевич, врач-гигиенист отделения питания ЦГЭ Советсткого района:

В целом по городу Минску зарегистрировано всего 10 случаев отравления грибами, из них свежими грибами - только три случая.