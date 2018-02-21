Виктор Шеин: «Назальные спреи, аэрозоли будут выпускаться отечественным производителем»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора Республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» – Виктор Шеин.

Насколько расширился ассортимент белорусских лекарств? С какими сложностями сталкивается фармацевтическая промышленность? Нужно ли весной пить витамины?

Подробности – в видеоматериале.