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Виктор Шеин: «Назальные спреи, аэрозоли будут выпускаться отечественным производителем»

21 февраля 2018 09:13
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора Республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» – Виктор Шеин.

Виктор Шеин: «Назальные спреи, аэрозоли будут выпускаться отечественным производителем»-1

Насколько расширился ассортимент белорусских лекарств? С какими сложностями сталкивается фармацевтическая промышленность? Нужно ли весной пить витамины?

Подробности – в видеоматериале.

# Белорусские лекарства # Здоровье # Фотофакт # Виктор Шеин

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