Виктор Шеин: «Назальные спреи, аэрозоли будут выпускаться отечественным производителем»

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора Республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» – Виктор Шеин.
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – заместитель генерального директора Республиканского унитарного предприятия «Управляющая компания холдинга «Белфармпром» – Виктор Шеин.
Насколько расширился ассортимент белорусских лекарств? С какими сложностями сталкивается фармацевтическая промышленность? Нужно ли весной пить витамины?
Подробности – в видеоматериале.