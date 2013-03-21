В пакете с килькой белоруска нашла морского клопа

Новости Беларуси. В пакете со свежезамороженной килькой Татьяна обнаружила морского таракана. О странной находке сообщает OPEN.BY.

Морской таракан или, как его именуют в народе, морской клоп служит кормом для крупных рыб, среди которых камбала и палтус. Получив неприятный «подарок» со множеством щупалец, от употребления кильки женщина отказалась. Килькой она накормила кота.

Ирина Коноплицкая, председатель общественного объединения «Защита потребителя»:

Магазин может вернуть деньги за рыбу с морским клопом, но компенсировать моральный ущерб не будет.

Это не первый случай, когда в морепродуктах белорусские потребители находят разного рода нечисть. Так, в августе минчанка Валерия купила рыбу, кишащую паразитами. «Не вы первая, не вы последняя», – сказали ей в магазине. Продавцы, не желая вступать в споры с покупательницей, предложили вернуть деньги за купленную в их магазине селедку. Тогда Валерия пригласила к рыбному прилавку съемочную группу «Добро пожаловаться!» на СТВ. Подробности смотрите здесь.

Напомним, живые личинки, попадая в пищеварительный тракт человека, могут быть причиной серьезной, иногда с летальным исходом, болезни. Некоторые виды червей паразитируют в организме человека около 25 лет. И об этом ни вы, ни врачи могут даже и не подозревать. И как результат вам будет назначаться лечение, например, против аллергии, вместо того, чтобы спасать желудочно-кишечный тракт и печень.