Белорусские хирурги создали уникальный метод лечения ожогов пищевода у детей

Новости Беларуси. Уникальный метод лечения ожогов пищевода создали белорусские хирурги. В целом, эту проблему сами специалисты называют одной из самых драматичных в детской хирургии. Так вот, наша техника и технологии не оставила равных в этой области на постсоветском пространстве.

В отделении экстренной хирургии Республиканского научно-практического центра каждый маленький пациент точно знает: пробовать на вкус в ближайшее время теперь можно только то, что врач прописал. А до этого на зуб попались и батарейки, и бытовая химия. Кристина получила ожог пищевода, сделав несколько глотков щелочи.

Кристина Шпак:

В бутылочке я не знала, что это такое. Мне четыре года было. Взяла, думала, что лимонад, и выпила. Сначала ходила, а затем во рту начало гореть.

Последствия лимонада – рубцы в пищеводе, которые постоянно сужаются. А это приводит к тому, что ребенок снова не может есть.

Отечественные хирурги сегодня используют уникальную методику: при помощи лазера врачи, можно сказать, выпаривают рубцы. Тем самым дарят детям, без преувеличения, шанс на жизнь.

Олег Патолета, врач-эндоскопист Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Подается лазерное излучение на кончик световода, происходит выпаривание рубцовой ткани, восстановление просвета, его проходимость для пищи, чтобы ребенок мог просто кушать.

Лазер, который позволяет проводить подобные операции, также разработка отечественная. Однако и здесь не все под силу высоким технологиям в области медицины. Весомый фактор – особенность организма.

Игорь Севковский, заведующий отделением экстренной хирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Эта методика эффективна при непротяженных стенозах пищевода до 3-4 сантиметра длиной. У разных детей по-разному формируется рубцовая ткань. Кому-то требуются процедуры каждые 3-4 недели, кто-то приезжает к нам раз в три месяцев, полгода, кому-то достаточно и одного раза в год.

На постсоветском пространстве у белорусских детских хирургов конкурентов нет.

Сегодня они занимаются не только лечением. Очередной прорыв – метод шагающего трансплантата. То есть если вылечить последствия ожога невозможно, хирурги воссоздают пищевод заново.

Александр Свирский, заведующий отделом детской хирургии Республиканского научно-практического центра детской хирургии:

Лечение послеожогового сужения пищевода является основной проблемой не только для хирургов нашей страны, но и во всем мире. Мы оказываем помощь не только жителям Беларуси, но и жителям России, Украины, Польши.

Особое внимание врачи обращают на профилактику, ведь последствия ожогов напоминают о себе всю жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.