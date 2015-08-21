Ирина Лобах, заместитель главного врача УЗ «Минская центральная районная больница»: Как уберечь себя от укусов насекомых?

Что делать, если не обращаться в больницу: как можно достать клеща и куда его потом отправлять?

Ирина Лобах, заместитель главного врача УЗ «Минская центральная районная больница»:

Есть несколько способов, чтобы извлечь клеща из тела человека. Один из способов - использование обычной нити. Второй способ - при помощи пинцета. Это наиболее распространенные способы. Что характерно для извлечения клеща - необходимо не делать никаких резких движений. Не должно быть выдергивания клеща. Все движения должны быть более плавными. Нельзя рвать и вырывать клеща.

А если осталась голова клеща?

Ирина Лобах, заместитель главного врача УЗ «Минская центральная районная больница»:

Страха в этом никакого нет. Необходимо просто взять обычную иглу, проинфицировать и аккуратно извлечь оставшуюся часть клеща из тела.

Как избежать клещей?

Ирина Лобах, заместитель главного врача УЗ «Минская центральная районная больница»:

При выходе на улицу, в лес, на отдых, необходимо позаботиться о своей одежде. Тело должно быть максимально закрыто. Обязательно, чтобы был головной убор, рубашки с длинным рукавом. На ноги лучше одеть сапоги либо более высокие ботинки.