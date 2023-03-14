Запущенный менингит может привести к инвалидности и даже смерти. Как вовремя заметить опасную болезнь у ребёнка?

Менингит – опасное заболевание, с которым человек может столкнуться в любом возрасте. У детей такой недуг развивается стремительно, поэтому при малейшем подозрении родителям важно немедленно обратиться к специалисту.

Наталья Орлова, врач-педиатр медицинского центра «Нордин»:

В настоящее время в Беларуси инфекционисты обеспокоены тем, что мы наблюдаем рост менингококковой инфекции. В большей степени вирусные инфекции проявляются серозными менингитами, теми менингитами, которые вызваны вирусом. Это весенне-летний период. Заболевание менингитом, которое вызвано бактериальной инфекцией, в большей степени наблюдается в зимне-весенний период. Достаточно часто это заболевание менингококковым менингитом. Инфекционное заболевание вызывается вирусами, бактериями или грибками. Чаще всего менингит у детей начинается остро, сопровождается такими симптомами, как рвота, повышенная температура, судороги и быстрая утомляемость.

Наталья Орлова:

Настораживающим симптомом является появление сыпи, что указывает на наличие менингококковой инфекции. Сыпь может быть и необильной. Чаще всего – на ягодицах, стопах, иногда на лице – на разных участках тела. Она не исчезает при надавливании, звездчатой формы, чаще ярко-вишневого цвета. Для детей до года могут быть характерны жалобы на выраженную головную боль, которая проявляется в первую очередь сильным длительным плачем ребенка. Педиатр в этой ситуации, а также родители обращают внимание на «красные флажки» в тех жалобах, которые могут нас насторожить, чтобы поставить быстро правильный диагноз и госпитализировать ребенка в максимально быстрые сроки.

Такое заболевание считается абсолютным показанием к госпитализации, так как менингит может привести к инвалидности у ребенка или даже летальному исходу. Наталья Орлова:

В настоящее время в нашей республике имеется возможность провести вакцинацию против такой тяжелой инфекции, как менингококковая. Вакцинация против менингококковой инфекции вакциной «Менактра» проводится с 9-месячного возраста в два этапа через три месяца. С 10 лет взрослые и дети прививаются вакциной «Труменба».