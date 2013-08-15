Пигментные пятна: причины, последствия, способы борьбы

Говорят, что пятна есть даже на солнце. Но когда солнце причина появления пятен на коже - это обидно и неприятно. Что делать? Решать проблему правильно, посоветовали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ!

Пигментация довольно распространенное явление. Чаще всего она проявляется у тех, кто быстро становится смуглым и надолго сохраняет загар. Но пятна на коже не так уж и безобидны. Они могут быть предвестниками гормональных нарушений, заболеваний эндокринной системы, печени, желчевыводящих путей и, к сожалению, рака. Поэтому людям с запятнанной кожей в первую очередь стоит обратиться к дерматологу.

Леонид Касперович, заведующий 3-м амбулаторно-дерматологическим отделением Минского городского клинического кожно-венерологического диспансера:

Любые воспаления на коже сопровождаются защитой. Воспаление было, проницаемость солнечных лучей больше, и в это место откладывается больше пигментов для того, чтобы не проскочила, например, ионизирующая радиация.

Но не только солнце виновно в появлении пятен. Стресс, депрессия, банальный парез, травма - все это может стать причиной пигментации. Даже синтетическая одежда небезобидна для кожи. Лучше ее избегать, чтобы не провоцировать организм.

Леонид Касперович:

Пигментация кожи или пигментные пятна на коже можно разделить на две части. Первичные, то есть пятна с рождения, или те, которые появились через n-количество лет после рождения. Это может быть пигментная высыпь на любом участке кожи. Цвет их от светло-коричневых, до темных. Коричневые пигментации кожи могут быть от чрезмерного увлечения лечением кожных заболеваний, особенно заболеваний типа угревой сыпи.

Так как же бороться с пигментными пятнами? В вашем арсенале должны быть маски, кремы, сыворотки, пилинги с осветляющим эффектом. Отдайте предпочтение косметике, в состав которой входят витамин С, экстракты мелисы, тысячелистника, перечной мяты. Кроме того, людям, склонным к появлению гиперпигментации, следует постоянно пользоваться солнцезащитными препаратами. Но наиболее эффективны косметические процедуры. К примеру, пилинги.

Леонид Касперович:

Опытные врачи-косметологи никогда не возьмутся в солнечные дни делать пилинг. Процедура откладывается на те месяцы, когда солнце менее интенсивно.

В борьбе с пятнами помогут и народные средства. К примеру, можно смешать три части молока с одной частью водки и протирать такой жидкостью лицо на ночь. Кроме того, такой летний овощ, как огурец, может пригодиться. Натрите его на терке, нанесите полученную смесь на лицо и держите эту маску около получаса. Есть и другие не менее действенные способы.

Леонид Касперович:

Настойки календулы, допустим, спиртовые растворы. В рамках разумного нужно делать свое дело. И концентрация подбирается по чувствительности кожи. И методика лечения тоже определяется по чувствительности кожи.

И пусть этим летом главным украшением вашей кожи будут не пигментные пятна, а здоровый ровный загар!