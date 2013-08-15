Беларусь заняла 33 место в мире и первое среди стран СНГ в рейтинге по благоприятным условиям для материнства

Новости Беларуси. 33 в мире и первое среди стран СНГ. Именно такие позиции занимает Беларусь в рейтинге по благоприятным условиям для материнства.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. По оценкам экспертов, в нашей стране одна из самых высокоразвитых акушерско-гинекологических и педиатрических служб.

По всей республике создана система оказания перинатальной помощи – начиная от небольших пунктов и заканчивая специализированными центрами. Благодаря этому, вот уже порядка 10 лет в стране отмечается рост рождаемости во всех регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.