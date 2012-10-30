Делать ли прививку против гриппа в этом году? Что говорят врачи?

Новости Беларуси. В прошлом сезоне новые вакцины позволили избежать эпидемии гриппа. В этом сезоне сделали прививки уже 20 процентов минчан. Делать или не делать прививку – дебаты на эту тему каждый год в топе интернет-форумов, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

А что думают сами врачи про антигриппозный укол?

Наталья Дергач, заместитель главного врача по организационно-методической работе УЗ «34-я Центральная районная клиническая поликлиника Советского района»:

Вакцинация в прошлом году показала, что это очень эффективная мера профилактики. Заболевших было значительно меньше, и эпидемии мы избежали. Желающих привиться против гриппа у нас достаточно много в этом году, пациенты приходят с удовольствием, как люди пожилого возраста, так и организованные коллективы. Заключено достаточно много договоров.

Преимущество вакцинации конечно в том, что даже если человек заболевает, то заболевание проходит значительно легче, и, как правило, меньше осложнений или вообще без осложнений.