Боремся с целлюлитом: что есть, пить, носить и чем поможет морская капуста

Рубенсовским красавицам можно только позавидовать. Судя по тому, как тщательно выписаны все ямки и бугорки на коже, когда-то целлюлит не считался изъяном.
И даже вдохновлял художников.
Рубенсовским красавицам можно только позавидовать. Судя по тому, как тщательно выписаны все ямки и бугорки на коже, когда-то целлюлит не считался изъяном.
И даже вдохновлял художников.
Есть он у четырёх женщин из пяти, чаще появляется в период гормональных всплесков.
Целлюлит появляется в период:
Полового созревания – 12% случаев
Беременности – 20%
Менопаузы – 25%
Проблема – не только косметическая, меняется структура подкожной ткани – страдают сосуды, появляется варикозное расширение. Что делать? Сначала обратить внимание на то, какую жидкость вы пьёте.
Любовь Соколова, косметолог:
Если мы пьём много чая, кофе, газированной воды или сладкой воды, соков – это может сыграть отрицательную роль. Они могут задерживать воду, от которой надо избавляться. Лучше, конечно, отдавать предпочтение чистой негазированной питьевой воде. Либо – если есть такая возможность – родниковой, колодезной, либо даже талой.
Возьмите за правило – выпивать 7 стаканов воды в день.
И, разумеется, измените образ жизни. Но не думайте, что целлюлит можно победить только с помощью диеты. Можно снизить вес и улучшить состояние кожи, но очень редко при этом уменьшается «апельсиновая корка».
Спорт тоже не застрахует от целлюлита.
Конечно, когда бездействуют мышцы, застаиваются кровь и лимфа. Но встречается «апельсиновая корка» и у профессиональных спортсменок.
Качественная антицеллюлитная косметика уберёт несовершенства – заблуждение. Она может быть только дополнением к правильному питанию, спорту и специальным процедурам.
Только комплекс мер поможет.
Например, не носите тесных брюк – это замедляет отток венозной крови и лимфы из ног. Из процедур хорош массаж – улучшает кровоснабжение тканей. Полезна баня, особенно с веником из туи – тонизирует кожу, очень эффективно выводит жидкость, помогает сжигать жиры.
Такой же эффект даёт ламинария – дома можно принять ванну с ней.
В сушёном виде продаётся в аптеках.
Наталья Бородич, врач-фитотерапевт:
Граммов 100-200 мы завариваем в холодной воде, настаиваем минуточек 20-30, после чего готовую ламинарию мы вынимаем в отдельную ёмкость, а вот жидкость, которая осталась от этой ламинарии, мы выливаем в приготовленную ванну, температура должна быть 37-38 градусов. Мы принимаем ванну, 15-20 минуточек, расслабляем свой организм, насыщаем свой организм минеральными веществами, которые содержит ламинария, после чего уже замоченную ламинарию мы накладываем на проблемные места.
В домашнее меню включите красный перец – улучшает микроциркуляцию в подкожных тканях, сжигает жировые отложения, снижает отёчность.
Некоторые продукты, наоборот, нужно исключить.
Наталья Давыдова, врач-диетолог:
Во-первых, это – белый рис. Нельзя в большом количестве мучное, а также сладкое. Это, в частности, конфеты, батончики, потому что там масло какао. Алкоголь очень сильно влияет, и большое количество соли.
Поэтому я своим пациентам предлагаю свести до минимума соль.
Главный источник проблем с целлюлитом – не жир, а глюкоза: половина её оседает в проблемных местах. Вот 10 конфет обернутся 75 граммами целлюлита. Меры профилактики?
Конфету съела – 25 раз присела!
Возьмите за правило и будьте здоровы!