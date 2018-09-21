Боремся с целлюлитом: что есть, пить, носить и чем поможет морская капуста

Рубенсовским красавицам можно только позавидовать. Судя по тому, как тщательно выписаны все ямки и бугорки на коже, когда-то целлюлит не считался изъяном. И даже вдохновлял художников.

Есть он у четырёх женщин из пяти, чаще появляется в период гормональных всплесков. Целлюлит появляется в период:

Полового созревания – 12% случаев

Беременности – 20%

Менопаузы – 25% Проблема – не только косметическая, меняется структура подкожной ткани – страдают сосуды, появляется варикозное расширение. Что делать? Сначала обратить внимание на то, какую жидкость вы пьёте.

Любовь Соколова, косметолог:

Если мы пьём много чая, кофе, газированной воды или сладкой воды, соков – это может сыграть отрицательную роль. Они могут задерживать воду, от которой надо избавляться. Лучше, конечно, отдавать предпочтение чистой негазированной питьевой воде. Либо – если есть такая возможность – родниковой, колодезной, либо даже талой. Возьмите за правило – выпивать 7 стаканов воды в день. И, разумеется, измените образ жизни. Но не думайте, что целлюлит можно победить только с помощью диеты. Можно снизить вес и улучшить состояние кожи, но очень редко при этом уменьшается «апельсиновая корка».

Спорт тоже не застрахует от целлюлита. Конечно, когда бездействуют мышцы, застаиваются кровь и лимфа. Но встречается «апельсиновая корка» и у профессиональных спортсменок.

Качественная антицеллюлитная косметика уберёт несовершенства – заблуждение. Она может быть только дополнением к правильному питанию, спорту и специальным процедурам. Только комплекс мер поможет. Например, не носите тесных брюк – это замедляет отток венозной крови и лимфы из ног. Из процедур хорош массаж – улучшает кровоснабжение тканей. Полезна баня, особенно с веником из туи – тонизирует кожу, очень эффективно выводит жидкость, помогает сжигать жиры.

Такой же эффект даёт ламинария – дома можно принять ванну с ней. В сушёном виде продаётся в аптеках. Наталья Бородич, врач-фитотерапевт:

Граммов 100-200 мы завариваем в холодной воде, настаиваем минуточек 20-30, после чего готовую ламинарию мы вынимаем в отдельную ёмкость, а вот жидкость, которая осталась от этой ламинарии, мы выливаем в приготовленную ванну, температура должна быть 37-38 градусов. Мы принимаем ванну, 15-20 минуточек, расслабляем свой организм, насыщаем свой организм минеральными веществами, которые содержит ламинария, после чего уже замоченную ламинарию мы накладываем на проблемные места.

В домашнее меню включите красный перец – улучшает микроциркуляцию в подкожных тканях, сжигает жировые отложения, снижает отёчность. Некоторые продукты, наоборот, нужно исключить.

Наталья Давыдова, врач-диетолог:

Во-первых, это – белый рис. Нельзя в большом количестве мучное, а также сладкое. Это, в частности, конфеты, батончики, потому что там масло какао. Алкоголь очень сильно влияет, и большое количество соли. Поэтому я своим пациентам предлагаю свести до минимума соль.