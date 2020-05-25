Аффирмации: что это такое и как они могут помочь

Внушение – великая вещь, способная перевернуть сознание и даже излечить болезни. Аффирмации – те самые слова-маячки, которые в критических ситуациях поддерживают на плаву нашу психику.
Внушение – великая вещь, способная перевернуть сознание и даже излечить болезни. Аффирмации – те самые слова-маячки, которые в критических ситуациях поддерживают на плаву нашу психику.
Марина Прохорова, психолог:
Аффирмации – это положительные установки, которые часто используются в психотерапии как один из эффективных приемов. В первую очередь мы используем их тогда, когда человек приходит в слишком взвинченном, тревожном состоянии.
«С каждым днем моя жизнь становится лучше во всех направлениях». Казалось бы, простая фраза, но с каким мощным энергетическим зарядом. Ее автор французский психолог-фармацевт Эмиль Куэ, еще в прошлом веке он разгадал волшебство силы мысли. Но лишь с безусловной верой в ее чудотворность, можно подчинить ей свое сознание.
Марина Прохорова:
Это не имеет ничего общего с мистикой или волшебством, на самом деле существует исследование, проведенное на этот счет, и научно доказано, что аффирмации работают. Это такие убеждения, которые принимаются человеком на веру, они попадают в наше бессознательное. Позитивные установки, которые работают именно тогда, когда человек произносит их определенное количество раз, – чем больше, тем лучше. Эмиль Куэ предлагал начитывать вот эти аффирмации очень спокойным монотонным голосом где-то 20 раз, например, утром или вечером, после пробуждения и перед сном.
«Обтачивайте» психику с детства, чтобы аффирмации не стали единственной спасительной молитвой в будущем.
Марина Прохорова:
К сожалению, есть негативные установки, и чаще всего мы здесь имеем дело с обычным процессом воспитания. Если вдруг родители говорят фразы из разряда «ты неумеха, неудачник», – такие фразы, особенно если ребенок регулярно их слышит, становятся основой его восприятия о себе.
Верьте в то, что дает вам жизненные силы, и у вас обязательно все будет хорошо!