Аффирмации: что это такое и как они могут помочь

Марина Прохорова, психолог: Аффирмации – это положительные установки, которые часто используются в психотерапии как один из эффективных приемов. В первую очередь мы используем их тогда, когда человек приходит в слишком взвинченном, тревожном состоянии.

«С каждым днем моя жизнь становится лучше во всех направлениях». Казалось бы, простая фраза, но с каким мощным энергетическим зарядом. Ее автор французский психолог-фармацевт Эмиль Куэ, еще в прошлом веке он разгадал волшебство силы мысли. Но лишь с безусловной верой в ее чудотворность, можно подчинить ей свое сознание.

Марина Прохорова:

Это не имеет ничего общего с мистикой или волшебством, на самом деле существует исследование, проведенное на этот счет, и научно доказано, что аффирмации работают. Это такие убеждения, которые принимаются человеком на веру, они попадают в наше бессознательное. Позитивные установки, которые работают именно тогда, когда человек произносит их определенное количество раз, – чем больше, тем лучше. Эмиль Куэ предлагал начитывать вот эти аффирмации очень спокойным монотонным голосом где-то 20 раз, например, утром или вечером, после пробуждения и перед сном.