Бесплатная попытка ЭКО в Беларуси. На важные вопросы о процедуре отвечает эксперт

Новый год – новые возможности. Президент подписал Указ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан». Одно из новшеств, которое в том числе начнёт действовать с нового года – это то, что каждая супружеская пара сможет претендовать на одну бесплатную попытку экстракорпорального оплодотворения, если женщина не старше сорока лет. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя» – Алла Камлюк. Все ли супружеские пары могут претендовать на бесплатную попытку ЭКО? Алла Камлюк, заведующая отделением планирования семьи и вспомогательных репродуктивных технологий РНПЦ «Мать и дитя»:

Касательно бесплатной попытки есть ограничения. Уже в Указе сказано, что женщины будут финансироваться до 40 лет. Будут критерии отбора пациентов, т. е. хотелось бы, чтобы мы получили максимальный результат из этого дополнительного государственного финансирования, чтобы пациенты, которые воспользуются методом ЭКО, имели максимально успешные попытки и результат – высокая частота наступления беременности.

Многие пары живут гражданским браком, могут ли они претендовать на эту бесплатную попытку? Алла Камлюк:

В нашем законодательстве не предусматривается такого статуса мужчины и женщины. Либо они в браке, либо они просто совместно проживают. Поэтому брак – это дополнительная ответственность за рожденных детей. И это все время обсуждалось, что ребенок имеет право иметь отца и мать. Новое постановление дает право воспользоваться услугами ЭКО одиноким здоровым женщинам. Поясните, пожалуйста. Алла Камлюк:

Одинокие женщины, не состоящие в браке, могут по желанию воспользоваться программой «ЭКО». Для этого они приобретают половые клетки донора – анонимного мужчины. Неанонимное донорство у нас не предусмотрено, только анонимное. Есть банки, и там можно приобрести мужские половые клетки по своему усмотрению. Там есть такая норма – отсутствие полового партнера. Это, значит, отсутствие законного супруга? Алла Камлюк:

Есть женщины, у которых и супруга нет, и мужчины рядом нет, который мог бы взять на себя ответственность и вступить с ней в брак. Просто можно купить и приобрести донорские половые клетки мужчины. Тут речь идет о приобретении или бесплатно? Алла Камлюк:

О приобретении. Вы несколько раз подчеркнули такую фразу, что обязательно клетки берутся от анонимного мужчины. Это вопрос этической плоскости или есть какие-то медицинские научные показания к этому? Алла Камлюк:

Конечно, этические. Мужчина, который может стать донором, это мужчина практически абсолютно здоровый, имеет хорошую детородную функцию, хорошие половые клетки, поэтому он обследован на ряд критериев. Клиника, которая продает эти клетки, гарантирует их качество, поэтому клиника – посредник между женщиной и анонимным донором. Ну и женщина не должна иметь никаких претензий к этому мужчине.

Какие-то еще характеристики должны быть по поводу донора? Алла Камлюк:

Да, к донору предъявляются определенные четкие требования. Каждая клиника, которая продает донорские половые клетки, женские или мужские, на сайте предоставляет каталог. Там есть возраст, цвет глаз, волос, группа крови – ряд параметров. Некоторые клиники даже предоставляют детскую фотографию донора. Поэтому информации предостаточно, выбор есть, банков тоже хватает, их всегда можно приобрести: клетки мужские и женские. Как с этим обстоят дела в мире? Мы первые, кто такое делает, или уже есть страны с подобным опытом, где предоставляется бесплатная возможность любой желающей женщине один раз сделать эту процедуру? Алла Камлюк:

Таких стран много, другое дело – регламент разный, возрастные ограничения разные, овариальные возможности женщины разные, количество попыток разное. В каждой стране свой порядок, т. е. мы не первые. Но, во всяком случае, у нас появилась такая возможность. И это прекрасно, потому что в среднем за последние годы обращаются пять тысяч супружеских пар во все клиники Беларуси. Если будет еще бесплатная возможность, этим могут воспользоваться еще 2-3 тысяч супружеских пар. Процент наступления беременности в популяции, которую мы имели до сих пор на платной основе, 41-43%, а если мы выберем категории граждан, у которых шансы выше, тогда, может быть, мы приблизимся к 70% частоты наступления беременности и детей больше родится.

Кому противопоказано делать ЭКО? Алла Камлюк:

У нас в 2012 году было принято постановление №54 Министерством здравоохранения, которое прописывало противопоказания для женщин, для ЭКО. Это тяжелые заболевания – сердечнососудистые, печени, почек, крови, нарушение свертываемости. Когда само вот это вмешательство, там же гормональная стимуляция идет, большая медикаментозная нагрузка – может привести к усугублению заболеваний у женщины или дополнительно создавать риски для ее здоровья и жизни. Поэтому при таких заболеваниях эта процедура не проводится, т. е. женщине противопоказано. Список этих заболеваний сегодня обновлен и утвержден в постановлении №124 Министерством здравоохранения. Помимо медицинских противопоказаний, прописаны ли еще критерии по отбору: материальное положение семьи, социальный ее статус? Алла Камлюк:

Социальные факторы – нет, только медицинские мы оговариваем. В критериях отбора для бесплатного ЭКО будут еще дополнительные параметры, которые увеличивают частоту наступления беременности.