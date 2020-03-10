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«Болезнь 2 года длилась, прогрессировала, слух пропал». Уникальную двойную операцию провели белорусские врачи

10 марта 2020 19:39
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Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета в свои 23 года оказалась перед сложным выбором: вернуть слух или сохранить почку? Девушка с детства страдала редким генетическим заболеванием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже специалисты назовут этот случай настоящим вызовом белорусской медицине. Справились ли они с испытанием?

И что больше всего мечтает услышать Екатерина, знает Камилла Шах.   

«Болезнь 2 года длилась, прогрессировала, слух пропал». Уникальную двойную операцию провели белорусские врачи-1

Мир звуков покидал Катю медленно. В школе носила слуховой аппарат. А 2 года назад, на фоне обострения проблем с почкой, перестала слышать окончательно. Поддерживать диалог все это время ей помогает способность читать по губам.    

«Болезнь 2 года длилась, прогрессировала, слух пропал». Уникальную двойную операцию провели белорусские врачи-4

У Кати с детства редкое генетическое заболевание, в ходе которого нарушается образование коллагена. Без этого «строительного кубика» невозможно полноценное формирование почек и слухового аппарата. С годами болезнь прогрессирует.

«Болезнь 2 года длилась, прогрессировала, слух пропал». Уникальную двойную операцию провели белорусские врачи-7

Но в случае с Катей ситуация обострилась еще и нехваткой тромбоцитов, возмещать которые можно лишь раз.

Так перед ней и врачами встала дилемма: спасать слух или почку? Выбрали третий вариант: рискнуть и провести две операции одновременно. 

«Болезнь 2 года длилась, прогрессировала, слух пропал». Уникальную двойную операцию провели белорусские врачи-10

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:  
Появляются на горизонте такие пациенты, которые являются особым вызовом для всей команды, потому что раньше помочь им было невозможно. Раньше никто бы не взялся за кохлеарную операцию, никто бы не взялся за трансплантацию пациенту – все-таки с таким тяжелым врожденным заболеванием. Не то, что мы сейчас это можем, но это говорит о том, что мы развиваемся вместе со всем цивилизованным миром.  

«Болезнь 2 года длилась, прогрессировала, слух пропал». Уникальную двойную операцию провели белорусские врачи-13

Операция лишь вершина айсберга. Ей предшествовала работа большой команды врачей-гематологов, службы переливания крови, органного донорства. Само вмешательство длилось 6 часов. За здоровье Кати боролись 30 первоклассных специалистов. Сегодня можно сказать операция прошла успешно. Но впереди не менее важный этап реабилитация.     

«Болезнь 2 года длилась, прогрессировала, слух пропал». Уникальную двойную операцию провели белорусские врачи-16

Марина Песоцкая, заместитель директора Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:
Просто слышать при помощи кохлеарного импланта – не значит разбирать речь и пользоваться им. Сразу человек настоятельно не сможет. Даже взрослый, даже тот, который слышал. Это совершенно другой слух, на это требуется адаптация, обучение сурдопедагога.  

Весь долгий путь вместе с Катей проходит и мама. Ее голос дрожит, но уже не от страха.  

«Болезнь 2 года длилась, прогрессировала, слух пропал». Уникальную двойную операцию провели белорусские врачи-19

Ольга Зайцева:  
Что я могу чувствовать? Я до конца еще не осознала, потому что болезнь 2 года длилась, прогрессировала, слух пропал. Потрясение было для нее. Молодая девушка. Катя – настоящий борец, позитивная очень, она не унывает, всегда с улыбочкой, слава Богу.   

По прогнозам врачей, полноценный слух вернется к девушке через пару месяцев.

# Медицина # Здоровье # Олег Руммо # Камилла Шах # Марина Песоцкая # Ольга Зайцева # Фотофакт

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