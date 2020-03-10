«Болезнь 2 года длилась, прогрессировала, слух пропал». Уникальную двойную операцию провели белорусские врачи

Новости Беларуси. Героиня нашего сюжета в свои 23 года оказалась перед сложным выбором: вернуть слух или сохранить почку? Девушка с детства страдала редким генетическим заболеванием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позже специалисты назовут этот случай настоящим вызовом белорусской медицине. Справились ли они с испытанием? И что больше всего мечтает услышать Екатерина, знает Камилла Шах.

Мир звуков покидал Катю медленно. В школе носила слуховой аппарат. А 2 года назад, на фоне обострения проблем с почкой, перестала слышать окончательно. Поддерживать диалог все это время ей помогает способность читать по губам.

У Кати с детства – редкое генетическое заболевание, в ходе которого нарушается образование коллагена. Без этого «строительного кубика» невозможно полноценное формирование почек и слухового аппарата. С годами болезнь прогрессирует.

Но в случае с Катей ситуация обострилась еще и нехваткой тромбоцитов, возмещать которые можно лишь раз. Так перед ней и врачами встала дилемма: спасать слух или почку? Выбрали третий вариант: рискнуть и провести две операции одновременно.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

Появляются на горизонте такие пациенты, которые являются особым вызовом для всей команды, потому что раньше помочь им было невозможно. Раньше никто бы не взялся за кохлеарную операцию, никто бы не взялся за трансплантацию пациенту – все-таки с таким тяжелым врожденным заболеванием. Не то, что мы сейчас это можем, но это говорит о том, что мы развиваемся вместе со всем цивилизованным миром.

Операция – лишь вершина айсберга. Ей предшествовала работа большой команды врачей-гематологов, службы переливания крови, органного донорства. Само вмешательство длилось 6 часов. За здоровье Кати боролись 30 первоклассных специалистов. Сегодня можно сказать – операция прошла успешно. Но впереди не менее важный этап – реабилитация.

Марина Песоцкая, заместитель директора Республиканского научно-практического центра оториноларингологии:

Просто слышать при помощи кохлеарного импланта – не значит разбирать речь и пользоваться им. Сразу человек настоятельно не сможет. Даже взрослый, даже тот, который слышал. Это совершенно другой слух, на это требуется адаптация, обучение сурдопедагога. Весь долгий путь вместе с Катей проходит и мама. Ее голос дрожит, но уже не от страха.