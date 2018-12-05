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Омолаживающие маски и шампунь без парабенов: рассказываем, как используют страусиный жир в косметологии

05 декабря 2018 09:27
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Съемочная группа программы «Деревня. LIVE» посетила ферму «Птичий мир». Одно из бизнес-направлений, где страусиная продукция пользуется бешеной популярностью – косметология.

Александр Зеневич, управляющий фермерским хозяйством:
Страусиный жир очень полезен!

В сувенирной лавке среди десятка средств по уходу ведущая чувствует себя как рыба в воде. Увлажняющий крем для лица, омолаживающие маски и шампунь без парабенов – всё, как в лучших бутиках.

Татьяна Прокопова, заведующая сувенирным магазином:
Преимущество в том, что это натуральная косметика на основе страусиного жира. Никакой химии не добавляется. Сама пользуюсь.

# Фермеры в Беларуси # Здоровье # Александр Зеневич # Татьяна Прокопова

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