Омолаживающие маски и шампунь без парабенов: рассказываем, как используют страусиный жир в косметологии

Съемочная группа программы «Деревня. LIVE» посетила ферму «Птичий мир». Одно из бизнес-направлений, где страусиная продукция пользуется бешеной популярностью – косметология.
Александр Зеневич, управляющий фермерским хозяйством:
Страусиный жир очень полезен!
В сувенирной лавке среди десятка средств по уходу ведущая чувствует себя как рыба в воде. Увлажняющий крем для лица, омолаживающие маски и шампунь без парабенов – всё, как в лучших бутиках.
Татьяна Прокопова, заведующая сувенирным магазином:
Преимущество в том, что это натуральная косметика на основе страусиного жира. Никакой химии не добавляется. Сама пользуюсь.