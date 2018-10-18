Благодаря этому фитнесу, можно похудеть в рекордные сроки. Рассказываем о пользе сайклинга

У вас нет велосипеда? Это не повод лишать себя удовольствия от велопокатушек. Сайклинг – новое фитнес-направление научит уверенно крутить педали и повысит уровень эндорфинов. И никаких назойливых пешеходов. Полная свобода мысли и максимальная нагрузка на мышцы.

Мировая «спорт – комьюнити» буквально помешалась на стационарных велогонках, которые, к слову, придумал американец Джон Голдберг. Это случилось ещё в 90-ые прошлого века, но своих поклонников велоаэробика стала «накручивать» сравнительно недавно.

Наталья Кветковская, инструктор групповых программ фитнеса:

Тут не ограничен возраст, может прийти и ребенок, главное, чтобы доставали до педалей и может прийти бабушка. Можно заниматься хотя бы раз в неделю, нет противопоказаний или показаний, если есть вопросы с суставами, нагрузка чуть-чуть другая. Каждому человеку нужно кардио.

Сайклинг – это не просто монотонная езда в одном темпе, как может показаться на первый взгляд. Это имитация настоящих увлекательных заездов по склонам и горам. Как это работает? Все дело в технике вращения педалей, а также в правильной посадке на байке. Для «чайников» тут особый подход, впрочем, как и для тех, кто уверенно «держится в седле» – у каждого своя программа занятий. Наталья Кветковская:

На разминке мы разогреваем свой организм, потом включаем основную часть, куда входит определенная нагрузка, а остальная часть 10-15 минут заминка в спокойном темпе просто докатываем.

Кроме того, различаются и нагрузки, и цели тренировок, ведь одним необходимо избавиться от лишнего веса, другие нуждается в проработке мышц, а третьи желают повысить выносливость и укрепить здоровье. Наталья Кветковская:

Здесь работает все. Если, допустим, мы встаем, то работает все тело, в напряжении ноги, задняя поверхность. И спина, и пресс работает. Держимся за руль, работают руки. Когда мы чуть-чуть садимся, то работает другая группа мышц.

Сайклинг помогает худеть в рекордные сроки. И немудрено, ведь энергозатраты составляют приблизительно 750 ккал за час. За красивыми формами сюда пришла и Анна. Анна Арешникова:

Эффективно, весело, тренер замечательный. На себе вижу эффективность в зеркале каждый день. С тренировки всегда выходишь каким-то обновленным, вдохновленным, наполненным сил и энергией, и желанием двигаться дальше.