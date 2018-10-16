Если хочешь быть здоров. В Минской области готовятся к массовой вакцинации

Новости Беларуси. Делать прививку нужно здоровым. Чтобы предупредить эпидемию в области планируется привить не менее полумиллиона жителей центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С начала кампании уже вакцинированы 40 тысяч жителей Минщины

Большинство из них – на бесплатной основе. В основном это население из группы риска: медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

Марина Качкан, врач-эпидемиолог Минского областного центра гигиены и эпидемиологии:

В Минской области уже привито больше 40 тысяч человек. Это порядка 3 % нашего населения. На бесплатной основе привито 28 тысяч человек, за средства предприятий - более 11 тысяч работников. Наиболее активно вакцинация проводится в Дзержинском, Копыльском, Крупском, Несвижском и Стародорожском районах.