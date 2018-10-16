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Если хочешь быть здоров. В Минской области готовятся к массовой вакцинации

16 октября 2018 19:14
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Новости Беларуси. Делать прививку нужно здоровым. Чтобы предупредить эпидемию в области планируется привить не менее полумиллиона жителей центрального региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С начала кампании уже вакцинированы 40 тысяч жителей Минщины 

Если хочешь быть здоров. В Минской области готовятся к массовой вакцинации-1

Большинство из них – на бесплатной основе. В основном это население из группы риска: медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

Если хочешь быть здоров. В Минской области готовятся к массовой вакцинации-4

Марина Качкан, врач-эпидемиолог Минского областного центра гигиены и эпидемиологии:
В Минской области уже привито больше 40 тысяч человек. Это порядка 3 % нашего населения. На бесплатной основе привито 28 тысяч человек, за средства предприятий - более 11 тысяч работников. Наиболее активно вакцинация проводится в Дзержинском, Копыльском, Крупском, Несвижском и Стародорожском районах.

Если хочешь быть здоров. В Минской области готовятся к массовой вакцинации-7

Сейчас эпидемиологическая ситуация в области спокойная. Всплеска заболеваний не фиксируется. И теперь самые оптимальные сроки делать прививку. Для этого достаточно обратиться в медицинское учреждение по месту жительства.

# Прививки # Здоровье # Марина Качкан # Фотофакт

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