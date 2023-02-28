«Запомнила этот момент на всю свою жизнь». Брату и сестре была необходима пересадка почки. История их спасения

Новости Беларуси. Здоровье сотни маленьких белорусов долгие годы в руках сотрудников Центра детской нефрологии и заместительной почечной терапии. Вот уже четверть века клиника дарит детям возможность жить полноценно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брата и сестру Козловых на операционный стол привел редкий генетический дефект. Иван стал обладателем донорской почки 10 лет назад. Сегодня он бухгалтер и будущий экономист. О том, что когда-то «заново родился», напоминает только горсть таблеток, которые теперь нужно принимать ежедневно.

Иван Козлов:

Препараты не мешают, они даже выработали у меня некую дисциплину, которая мне помогает по жизни. Так что никаких проблем с этим особо не чувствую.

Виктория Козлова здоровую почку получила в 11 лет. До операции не могла чувствовать себя обычным ребенком. Вместо игр во дворе – многочасовые медицинские процедуры. Тем радостнее для девочки прозвучала новость – у нее будет шанс на жизнь. Почки отказали с рождения. Как белорусские нефрологи 25 лет спасают таких деток? Читайте далее.