Минздрав собирается запретить курить в кафе и ресторанах, а также убрать сигареты с витрин магазинов

Новости Беларуси. Министерство здравоохранения собирается усложнить жизнь курильщикам. Законопроект, призванный защитить население от табачного дыма сейчас проходит общественное обсуждение.

Так, курение собираются запретить во всех кафе и ресторанах, а также во многих других публичных местах. Значительные перемены могут коснутся и продажи сигарет в магазинах. Уйдут с витрин и пачки сигарет, покупатель сможет ознакомиться с ассортиментом только за специальным прилавком. И это только часть инициатив.

К слову, свои предложения на этот счет может оставить каждый на сайте Министерства здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.