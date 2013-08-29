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Минздрав собирается запретить курить в кафе и ресторанах, а также убрать сигареты с витрин магазинов

29 августа 2013 08:07
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Новости Беларуси. Министерство здравоохранения собирается усложнить жизнь курильщикам. Законопроект, призванный защитить население от табачного дыма сейчас проходит общественное обсуждение.

Так, курение собираются запретить во всех кафе и ресторанах, а также во многих других публичных местах. Значительные перемены могут коснутся и продажи сигарет в магазинах. Уйдут с витрин и пачки сигарет, покупатель сможет ознакомиться с ассортиментом только за специальным прилавком.  И это только часть инициатив.

К слову, свои предложения на этот счет может оставить каждый на сайте Министерства здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Здоровье # Курение в Беларуси

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