Ежедневное пение спасает от храпа

Новости Великобритании. Храп – одно из самых распространённых заболеваний во всём мире. Он не только просто омрачает жизнь человека и его близких, но и является серьезным и опасным заболеванием. По статистике от этой проблемы страдает каждый второй житель планеты, включая маленьких детей.

На днях британские учёные заявили, что знают эффективное средство от храпа. Они предлагают заняться пением. И для этого вовсе не обязательно записываться в хор или поступать в консерваторию.

Тестирование нового метода провели учёные Медицинского центра Университета Эксетер в Великобритании. Исследование проводили на 127 пациентах: около половины испытуемых страдали от храпа, остальные – от обструктивного апноэ (задержка дыхания) сна умеренной выраженности. Все пациенты случайным образом были распределены в две группы. В первой группе пациенты каждый день по 20 минут занимались вокалом по специальной программе. Участники второй группы не подвергались никаким воздействиям.

За пациентами наблюдали на протяжении трёх месяцев. Результаты исследования порадовали и медиков, и пациентов первой группы. У участников так называемой вокальной группы снизилась интенсивность, частота и громкость храпа, а также частота и длительность эпизодов апноэ, более того, улучшилось качество сна.

Открытие нового способа борьбы с храпом и апноэ по праву можно назвать случайным. Толчком к описанному исследованию послужило знакомство отоларинголога с педагогом по вокалу.

