Прямой эфир

Ежедневное пение спасает от храпа

24 августа 2013 16:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Храп – одно из самых распространённых заболеваний во всём мире. Он не только просто омрачает жизнь человека и его близких, но и является серьезным и опасным заболеванием. По статистике от этой проблемы страдает каждый второй житель планеты, включая маленьких детей.

На днях британские учёные заявили, что знают эффективное средство от храпа. Они предлагают заняться пением. И для этого вовсе не обязательно записываться в хор или поступать в консерваторию.

Тестирование нового метода провели учёные Медицинского центра Университета Эксетер в Великобритании. Исследование проводили на 127 пациентах: около половины испытуемых страдали от храпа, остальные – от обструктивного апноэ (задержка дыхания) сна умеренной выраженности. Все пациенты случайным образом были распределены в две группы. В первой группе пациенты каждый день по 20 минут занимались вокалом по специальной программе. Участники второй группы не подвергались никаким воздействиям.

За пациентами наблюдали на протяжении трёх месяцев. Результаты исследования порадовали и медиков, и пациентов первой группы. У участников так называемой вокальной группы снизилась интенсивность, частота и громкость храпа, а также частота и длительность эпизодов апноэ, более того, улучшилось качество сна.

Открытие нового способа борьбы с храпом и апноэ по праву можно назвать случайным. Толчком к описанному исследованию послужило знакомство отоларинголога с педагогом по вокалу.
 

Мальком Хилтон, отоларинголог, принимавший участие в опытах:
Элис (педагог по вокалу) рассказала мне, что один из ее учеников, начав заниматься вокалом, стал гораздо меньше храпеть. Она разработала программу вокальных упражнений для этой цели. Я познакомился с программой, и это показалось мне очень интересным.

Кроме того, Хилтон рекомендует дополнить вокальные упражнения снижением веса. Одно из составляющих методов лечения симптомов храпа является снижение веса у «тучных» пациентов, а также – отказ от снотворных, так как они усугубляют течение заболевания. Белорусские врачи солидарны с британцем. Кроме снижения веса «тучным» пациентам, медики рекомендуют отказаться от снотворного, бросить курить или хотя бы не курить за 3-4 часа до сна и после последней сигареты прополоскать горло растительным или оливковым маслом. О других способах борьбы с храпом вы узнаете из видео.

# Здоровье # Сон

Другие новости рубрики

Все новости
Вся правда о фильтрах для очистки воды и о воде, которая течет из ваших кранов!
22 августа 2013 08:25

Вся правда о фильтрах для очистки воды и о воде, которая течет из ваших кранов!

В Беларуси начнется производство антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов
21 августа 2013 19:08

В Беларуси начнется производство антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов

Интернет-СМИ пишут о вспышке менингита в детском саду Гомельского района. Правда ли это или не более, чем слух?
21 августа 2013 18:45

Интернет-СМИ пишут о вспышке менингита в детском саду Гомельского района. Правда ли это или не более, чем слух?