Ежедневное пение спасает от храпа

Новости Великобритании. Храп – одно из самых распространённых заболеваний во всём мире. Он не только просто омрачает жизнь человека и его близких, но и является серьезным и опасным заболеванием. По статистике от этой проблемы страдает каждый второй житель планеты, включая маленьких детей.
На днях британские учёные заявили, что знают эффективное средство от храпа. Они предлагают заняться пением. И для этого вовсе не обязательно записываться в хор или поступать в консерваторию.
Тестирование нового метода провели учёные Медицинского центра Университета Эксетер в Великобритании. Исследование проводили на 127 пациентах: около половины испытуемых страдали от храпа, остальные – от обструктивного апноэ (задержка дыхания) сна умеренной выраженности. Все пациенты случайным образом были распределены в две группы. В первой группе пациенты каждый день по 20 минут занимались вокалом по специальной программе. Участники второй группы не подвергались никаким воздействиям.
За пациентами наблюдали на протяжении трёх месяцев. Результаты исследования порадовали и медиков, и пациентов первой группы. У участников так называемой вокальной группы снизилась интенсивность, частота и громкость храпа, а также частота и длительность эпизодов апноэ, более того, улучшилось качество сна.
Открытие нового способа борьбы с храпом и апноэ по праву можно назвать случайным. Толчком к описанному исследованию послужило знакомство отоларинголога с педагогом по вокалу.
Мальком Хилтон, отоларинголог, принимавший участие в опытах:
Элис (педагог по вокалу) рассказала мне, что один из ее учеников, начав заниматься вокалом, стал гораздо меньше храпеть. Она разработала программу вокальных упражнений для этой цели. Я познакомился с программой, и это показалось мне очень интересным.
Кроме того, Хилтон рекомендует дополнить вокальные упражнения снижением веса. Одно из составляющих методов лечения симптомов храпа является снижение веса у «тучных» пациентов, а также – отказ от снотворных, так как они усугубляют течение заболевания. Белорусские врачи солидарны с британцем. Кроме снижения веса «тучным» пациентам, медики рекомендуют отказаться от снотворного, бросить курить или хотя бы не курить за 3-4 часа до сна и после последней сигареты прополоскать горло растительным или оливковым маслом. О других способах борьбы с храпом вы узнаете из видео.