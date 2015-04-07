Белорусские хирурги впервые пересадили лёгкое

Новости Беларуси. Белорусские хирурги впервые провели операцию по пересадке лёгкого. Она длилась 12 часов. А готовились к новому виду трансплантации около трех лет. Даже создали специальное отделение. Сейчас на очереди — 20 человек. Врачи утверждают, что уже в ближайшее время научат их дышать заново.

Людмиле Холодок последние несколько лет жила только благодаря кислородной смеси. Её легкие поразила болезнь, лекарство от которой пока не придумали. А вот белорусские хирурги выход нашли.

Было принято решение провести пересадку поражённого органа. Хотя коллеги по цеху из других стран настоятельно рекомендовали белорусам не рисковать.

Ведь организм Людмилы мог не выдержать. Белорусские специалисты пошли на риск. Иного способа сохранить жизнь человеку у них не было.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

С выполнением этой операции мы совершили своеобразный революционный прорыв в лечении пациентов с терминальной стадией заболевания легких. Подготовка к этой операции позволила существенно оптимизировать все этапы оказания пульмонологической помощи пациентам.

Операция длилась 12 часов.

И почти полтора месяца специалисты говорили лишь о том, что состояние пациентки стабильное. Опасения были оправданы. Учитывая мировую практику и сложный процесс реабилитации, врачи уверенно говорят о том, что у Людмилы теперь есть не только настоящее, но и будущее.

Александр Дзядзько, заведующий отделением анестезиологии и реанимации Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

В настоящее время произошла такая тенденция к устойчивой стабилизации состояния. Это касается основных ее жизненно важных функций. Конечно, впереди еще реабилитация, период восстановления и привыкание к новой жизни.

Руководил операцией — Сергей Еськов. Опытный хирург ещё на стадии подготовки учёл все нюансы и принял для себя решение: как бы не было сложно, он поможет Людмиле научиться заново дышать.

Сергей Еськов, заведующий отделением торакальной хирургии Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Технически операция была достаточно сложной, потому что грудная полость пациентки была уменьшена в объеме.

Эта операция поселила надежду в сердцах тех людей, кому без нового легкого жить невозможно. Сейчас в очереди на трансплантацию 20 человек в возрасте от 24 до 65 лет. Врачи обещают, что приложат максимум усилий, что бы уже в этом году очередь заметно продвинулась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Слиж, СТВ:

Только за последние 5 лет белорусские хирурги провели операции по пересадке сердца, печени, почек и поджелудочной железы, а также комплексную трансплантацию сердца и почки. Впереди новый рубеж — комплекс «сердце плюс легкое».