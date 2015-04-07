Заместитель директора по оргметодработе РНПЦ «Кардиология», кардиохирург Александр Пацеев: Болезни кровообращения актуальны для Беларуси!

Актуальны ли для Беларуси проблемы сердечно-сосудистых заболеваний?

Александр Пацеев, Заместитель директора по оргметодработе РНПЦ «Кардиология», кардиохирург:

Да, болезни сердца и кровообращения актуальны. Это те заболевания, которыми страдает практически каждый четвертый белорус в республике. В прошлом году порядка 2,5 млн. человек республики болели болезнями системы кровообращения. Если брать отдельно по болезням, то из них 800 тыс. болели артериальной гипертензией, порядком 70 тыс. - ишемической болезнью сердца, 16 тыс. заболели инфарктом миокарда, 30-32 тыс. заболели нарушением мозгового кровообращения или инсультом.

Это много или мало в мировой практике?

Александр Пацеев, Заместитель директора по оргметодработе РНПЦ «Кардиология», кардиохирург:

Это много. Заболеваемость растет везде. Это общая тенденция для всего мира. Даже эпидемиологи говорят об эпидемиологическом переходе. Это та ситуация, когда идет рост заболеваемости неинфекционных заболеваний: болезни системы кровообращения, сахарный диабет, рак, онкологические заболевания и хронические заболевания легких. Эти заболевания растут во всем мире. И безусловно, Беларусь - не исключение. Если брать динамику, то можно говорить о том, что количество заболевших увеличилось в 1,5-2 раза. Но если брать количество заболевших впервые, то количество значительно не увеличилось - 15% от всего. Что это значит? Это значит, что заболевания накапливаются населением.

Молодеет ли болезнь сердечно сосудистой системы, или это все же болезнь пожилых людей?

Александр Пацеев, Заместитель директора по оргметодработе РНПЦ «Кардиология», кардиохирург:

Если брать по количеству заболевших, то можно говорить, что да, количество молодых пациентов увеличилось. Если говорить по отдельным заболеваниям, к примеру, инфаркт миокарда, говорить о том, что за последние двадцать лет это заболевание помолодело, не приходится. Можно даже говорить о том, что количество заболевших несколько уменьшилось в молодом возрасте и трудоспособном. Наверное, стоит говорить о том, что нет серьезного омоложения. Идет лучшее выявление этих заболеваний. Лучшее развитие системы здравоохранения. Появление новых методик выявления заболевания. И соответственно мы их больше и лучше выявляем.

Как часто нужно проходить обследование и с какой периодичностью?

Александр Пацеев, Заместитель директора по оргметодработе РНПЦ «Кардиология», кардиохирург:

Группа тех людей, которые трудоспособны, естественно, стали более внимательно следить за своим здоровьем. Но в целом не приходится говорить об улучшении отношения к своему здоровью. Мы видим большое распространение факторов риска. Увеличение распространения этих факторов риска. Мы видим большое распространение употребления алкоголя. Мы видим большое распространение курения. Низкая физическая активность. Все больше и больше детей сидят у компьютеров. Это гиподинамия. Если мы 15-20 лет назад говорили о том, что физическая активность у детей и подростков достаточна, она недостаточна у взрослых, то сейчас уже и у детей недостаточная физическая активность. Сейчас уже идет разговор о том, что эпидемия ожирения охватила и детей. Мы сейчас наблюдаем рост заболеваемости органов кровообращения у лиц молодого возраста.