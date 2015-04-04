В Витебске начали выписывать электронные рецепты, разработаны и цифровые амбулаторные карты

Новости Беларуси. В Витебске начали выписывать электронные рецепты. Пациенты областного диагностического центра и одной из поликлиник города первыми в республике смогли оценить новинку. Виртуальный рецепт, в отличие от бумажного, нельзя потерять.

В диагностическом центре на пациентов заведены и электронные карты. Разработана специальная программа по выписке рецептов лекарств, по которым можно получить в государственной аптечной сети. Теперь в северном регионе медучреждения оснащают компьютерной техникой, чтобы связать их в единую сеть.

Владимир Орехва, главный врач Витебского областного диагностического центра:

Когда мы работали над созданием этой программы и рецепта, мы делали для того, чтобы лечащему врачу было проще работать с препаратами, которых с каждым днем все больше и больше на рынке появляется. Чтобы можно было проконтролировать лечение пациента: принимает он – не принимает.

Елена Морозова, пациентка:

Это очень удобно. И если в дальнейшем, допустим, при приеме к врачу мне не нужно будет идти выписывать рецепт, а он будет сохраняться в аптеке, и я просто приду, когда у меня закончится препарат, и возьму заново – это замечательно. Очень удобно.