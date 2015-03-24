Анджелине Джоли удалили яичники из-за риска заболевания раком
Новости США. На страницах The New York Times 39-летняя голливудская актриса рассказала о том, что удалила яичники и фаллопиевы трубы.
Анджелина Джоли призналась, что это решение далось ей непросто, однако было необходимым, чтобы снизить вероятность мутации выявленного у нее ранее гена BRAC1, который провоцирует развитие рака.
Анджелина Джоли, актриса, режиссер:
Я обещала держать общественность в курсе моей борьбы, снабжая любой полезной информацией. К ней относится превентивная хирургия - удаление яичников и фаллопиевых труб. Это не такая тяжёлая операция, как удаление молочных желез, но последствия у неё более суровые. После неё я не могу рожать детей. Я прошла через то, что испытали тысячи других женщин. Я дала себе установку – сохранять спокойствие, быть сильной, а также не думать о том, что я не смогу дожить до того момента, когда мои дети вырастут и нарожают мне внуков. Невозможно устранить весь риск, и факт в том, что я остаюсь предрасположенной к раку. Я буду искать естественные способы усилить мою иммунную систему. Вне зависимости от гормонозаместительной терапии, которую я прохожу, я теперь в стадии менопаузы.
На радикальные меры актрису подтолкнул тест на выявление активности раковых клеток. Результат оказался неутешительным.
Угроза онкологического заболевания – семейная проблема Джоли. Ее мама, бабушка и тетя умерли от рака.
В 2013 году Джоли сделала достоянием общественности подробности еще одной операции – удаления молочных желез. Процедура снизила риск развития рака с 87% до 5%.
Пример голливудской актрисы оказал огромное влияние на многих женщин по всему миру. Социальные сети полнились сообщениями: кто-то осуждал актрису за то, что она якобы использовала личное горе как повод для пиара, кто-то неустанно повторяет слова благодарности в адрес актрисы. Как бы то ни было, мужественный поступок и смелое публичное заявление актрисы привлекли внимание общественности к борьбе с раком молочной железы. Подробнее здесь.
Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт воспитывают семерых детей, четверо из которых – приемные. Последнего ребенка супруги усыновили в феврале 2015 года.
Анджелина Джоли, голливудская актриса:
Жизнь все время ставит нам сложные задачи. Те, которые нас не пугают, это те, которые мы можем взять под личный контроль.
Анджелина Джоли по-прежнему возглавляет всевозможные рейтинги красавиц. Она – одна из самых востребованных актрис Голливуда. Ее выход в свет никогда не обходится без внимания прессы. Ее стиль, манеры, макияж копируют сотни девушек и женщин по всему миру. Буквально месяц назад ее признали самой обожаемой, любимой и уважаемой женщиной Земли. В опросе, представленном сайтом YouGov, участвовали 25 тысяч человек, живущих в 23 странах на разных континентах.