Анджелине Джоли удалили яичники из-за риска заболевания раком

Новости США. На страницах The New York Times 39-летняя голливудская актриса рассказала о том, что удалила яичники и фаллопиевы трубы.



Анджелина Джоли призналась, что это решение далось ей непросто, однако было необходимым, чтобы снизить вероятность мутации выявленного у нее ранее гена BRAC1, который провоцирует развитие рака.



Анджелина Джоли, актриса, режиссер:

Я обещала держать общественность в курсе моей борьбы, снабжая любой полезной информацией. К ней относится превентивная хирургия - удаление яичников и фаллопиевых труб. Это не такая тяжёлая операция, как удаление молочных желез, но последствия у неё более суровые. После неё я не могу рожать детей. Я прошла через то, что испытали тысячи других женщин. Я дала себе установку – сохранять спокойствие, быть сильной, а также не думать о том, что я не смогу дожить до того момента, когда мои дети вырастут и нарожают мне внуков. Невозможно устранить весь риск, и факт в том, что я остаюсь предрасположенной к раку. Я буду искать естественные способы усилить мою иммунную систему. Вне зависимости от гормонозаместительной терапии, которую я прохожу, я теперь в стадии менопаузы.

На радикальные меры актрису подтолкнул тест на выявление активности раковых клеток. Результат оказался неутешительным. Угроза онкологического заболевания – семейная проблема Джоли. Ее мама, бабушка и тетя умерли от рака. В 2013 году Джоли сделала достоянием общественности подробности еще одной операции – удаления молочных желез. Процедура снизила риск развития рака с 87% до 5%.



Пример голливудской актрисы оказал огромное влияние на многих женщин по всему миру. Социальные сети полнились сообщениями: кто-то осуждал актрису за то, что она якобы использовала личное горе как повод для пиара, кто-то неустанно повторяет слова благодарности в адрес актрисы. Как бы то ни было, мужественный поступок и смелое публичное заявление актрисы привлекли внимание общественности к борьбе с раком молочной железы. Подробнее здесь.