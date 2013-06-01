Аллергия: причины, диагностика, лечение

Каждый из нас ежедневно сталкивается с тысячами различных аллергенов, но не все страдают от них. Что же запускает механизм аллергической реакции? Как избежать опасных последствий?

Галина Рачинская, главный внештатный аллерголог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Аллергия – это состояние повышенной чувствительности организма к внешним аллергенам. Источником аллергенов является внешняя среда – живая и неживая природа. На каком-то этапе наша иммунная система принимает безобидные вещества, которые вокруг нас, за врагов и начинает на них нарабатывать защитные вещества, которые называются антителами. Причем в нашей иммунной системе есть клеточки памяти, и они этого врага запоминают на всю жизнь. И каждая последующая встреча с врагом вызывает наработку этих защитных веществ, происходит определенный цикл реакций, вырабатываются биологически активные вещества, и человек страдает. Получается, что иммунная система, которая обычно выполняет только полезную функцию, приносит человеку вред.

Причины

Фантастические достижения в медицине, фармакологии помогли справиться с тяжелейшими заболеваниями человечества. Но такая напасть как аллергия никак не хочет уступать своих позиций. Более того, аллергиков за последние 20 лет стало больше примерно в 3-4 раза. И в этом виноват все тот же прогресс, точнее – интенсификация нашей жизни.

Загрязнение окружающей среды выхлопными газами, технические катаклизмы – не единственные причины роста числа аллергиков на планете.

Светлана Нестерович, врач-аллерголог УЗ «10-ая городская клиническая больница» г. Минска:

Больше стало новых продуктов, в том числе генетически измененных. Наш организм изменяется под воздействием окружающей среды.

Повлиять на возникновение аллергии может и увеличение приема лекарственных средств. Это антибиотики, местные анестетики, нестероидные противовоспалительные препараты. Спровоцировать всплеск в иммунной системе могут даже эмоциональные перегрузки.

Сегодня каждый третий на планете болен аллергией. С рождения, как правило, возникает пищевая аллергия. Остальные связаны с неправильной работой желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря. Одним словом, аллергия напрямую связана с питанием и образом жизни.

Вообще вокруг человека аллергенов тысячи, но для одного встреча с ними проходит незамеченной, а для другого – причиной развития болезни. Какой вариант произойдет, зависит от совокупности наследственных свойств и свойств приобретенных, то есть от образа жизни – здорового или нет.

Галина Рачинская:

Поллиноз. В самом названии скрыта причина болезни. Рollen – пыльца. Причем пыльца не всех растений может вызывать это заболевание. Пыльца для этого должна быть легкой, летучей. Это должна быть пыльца ветроопыляемого растения, и это растение должно быть широко представлено в нашей местности, а его пыльца должна обладать выраженными аллергенными свойствами. Злаковые травы – это наш основной краевой аллерген. Чтобы возникла клиника поллиноза, в воздухе должна быть определенная концентрация пыльцы. Если аллергия проявляется круглый год, то мы подозреваем бытовую аллергию или на животных. Не только шерсть животных вызывает аллергию, но и частички эпидермиса, перхоть, испражнения. Все это аллергены, причем очень сильные.

А кожные реакции из-за чего возникают?

Галина Рачинская:

Истинно кожных аллергических реакций не так много. Это к нам с детства приходят пациенты с атопическим дерматитом, который они, к сожалению, не переросли, а его проявления остались у них на всю жизнь. Есть еще такое понятие контактный дерматит. То есть нанес человек на кожу новый крем, и через сутки-двое у него возникает на этом месте аллергическая реакция. Ну, и куда мы денемся без крапивницы и отека Квинке? У нас могут быть аллергические реакции, которые действительно очень опасны и даже могут угрожать жизни. В первую очередь, это аллергия на укусы насекомых. Реакция может быть в виде анафилактического шока.

Диагностика

Если случай аллергии произошел впервые, то после его купирования курсом интенсивной терапии необходимо провести аллергоисследование. Это важно, чтобы выяснить, что становится источником болезни и как с ней бороться дальше. Старый и проверенный способ – сбор аллергоанамнеза (80% диагноза). Метод скарификации позволяет определить, на что именно у человека аллергия. Но даже такое обширное исследование не всегда однозначно указывает на возбудитель аллергии. А в ряде случаев этот метод диагностики невозможен.

Светлана Нестерович:

Беременность, кормление грудью, острый период любого хронического заболевания, а также возраст. Все это противопоказания к проведению метода скарификации.

К счастью, в лаборатории существует метод, который позволяет определить аллерген по анализу крови. Процесс диагностики занимает несколько дней, но дает возможность узнать врага в лицо.

При наличии подозрений на бронхиальную астму пациенту проводят еще один метод диагностики – спирометрия.

Лечение

Что делать в первые минуты или часы болезни?

Светлана Нестерович:

В аптечке должен быть антигистаминный препарат. Сейчас очень много таких препаратов. Есть нового поколения, есть старого. Они отличаются по скорости начала эффекта, по длительности этого эффекта.

Более тяжелое проявление аллергии – анафилактический шок.

Светлана Нестерович:

Чаще всего анафилактический шок сопровождается падением артериального давления, потерей сознания, проявлением крапивницы на теле, выраженным сердцебиением, одышкой, человек может задыхаться при этом. Тут одной таблеткой не обойтись, поэтому сразу надо вызывать скорую помощь.

Галина Рачинская:

Рекомендации мы даем, начиная с правил поведения: как вести себя, чтобы меньше «общаться» со своим врагом. В нашем распоряжении есть еще один такой метод как специфическая иммунотерапия. Мы по-прежнему пользуемся водно-солевыми российскими аллергенами, которые мы применяем только для подкожного метода введения. Но у нас зарегистрированы и чешские аллергены, которые можно уже применять сублингвально. Суть метода заключается в том, что маленькими дозами, которые постепенно повышаются, мы постепенно начинаем вводить аллерген в организм. При этом в организме перестраивается иммунная система на более благоприятный путь, и начинают накапливаться другие, блокирующие антитела, которые уже в сезон защищают пациента. Если мы лечим от круглогодичного аллергена, то лечение мы проводим 2-4 года, а если сезонный, то мы начинаем лечение осенью и заканчиваем за две недели до цветения. Это гарантия, что болезнь не перейдет в бронхиальную астму.

Бывают ситуации экстренные, срочные. Какие должны быть действия самого пациента и людей рядом с ним, чтобы избежать тяжелых последствий?

Галина Рачинская:

Пациентам с инсектной аллергией мы всегда даем памятки с указаниями по неотложной помощи, куда входят адреналин, преднизолон, тавегил и обязательно одноразовые шприцы.

Какие наиболее частые ошибки допускают пациенты, страдающие аллергией, в своем лечении?

Галина Рачинская:

Как только мы назначили пациентам с бронхиальной астмой базисное лечение и они достигли какого-то эффекта, они самостоятельно ее успешно отменяют. Еще одна ошибка наших пациентов. Когда мы их полечили специфической иммунотерапией и они себя хорошо чувствуют в сезон, им обязательно надо поехать покосить траву. Да, все может обойтись хорошо, но может защиты не хватить, и случится приступ. И, естественно, не нужно бояться нашего лечения, которое абсолютно безвредно.

В отношении аллергии есть, как говорится, две новости: одна хорошая, другая плохая. Начнем с плохой. Аллергия неизлечима. Новость хорошая – аллергией можно управлять. А значит, прожить с этой болезнью долгую и счастливую жизнь, если четко выполнять рекомендации врачей.