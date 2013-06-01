Подагра – «болезнь королей». И не только потому, что возникает у людей, которые могут позволить себе излишества в плане питания. Ее обострение могут возникнуть спонтанно, как приказы царских особ со свойственной им капризностью.

Тамара Тябут, профессор кафедры кардиологии и ревматологии БелМАПО, доктор медицинских наук:

Подагру называют не только королевской. В Беларуси ее еще называют панской болезнью, а сегодня ее еще называют болезнью современной цивилизации. Здесь, конечно же, сказываются особенности образа жизни. Вот представьте, какая хорошая была жизнь у королей XV-XVI веков: охота, вина… А на утро они просыпались от сильных болей в первом пальце. Отсюда и начинается подагра. А вообще об этой болезни заговорили давно. Еще Гиппократ описывал заболевания, похожие на современную подагру. Сейчас она проявляется у людей, у которых есть привычка употреблять мясо в больших количествах. Очень часто это сопровождается употреблением спиртных напитков.

Главные причины развития болезни – излишества в еде и приеме спиртных напитков. Врачи ее еще называют банкетной болезнью. Как правило, подагрический приступ начинается неожиданно.

Галина Бабак, заведующая ревматологическим отделением УЗ «1-ая городская клиническая больница» г.Минска:

Пациенты чувствуют острейшую боль, сильнейшую, просто неописуемую по силе, когда у них происходит приступ подагры. Боль настолько сильная, что даже легкое касание простыни вызывает очень сильные болевые ощущения. Типичный подагрик – это мужчина среднего возраста. Почему-то часто он описывается с лысиной, с пивным животиком, довольный, счастливый и ни в чем себе не отказывающий. Приступ начинается ночью, потому что в это время пациент находится в покое. И максимальный приток кровотока происходит в теплом состоянии, когда больной находится в постели.

Излюбленное место подагры – первый палец стопы. Но поражаться могут и другие суставы: кисти рук, локти, коленные суставы.

Принято считать, что женщины болеют подагрой реже, чем мужчины, но до определенного возраста. Мужчины начинают «маяться» этой бедой уже с 40-45 лет. К шестому десятку жизни количество заболевших женщин и мужчин сравнивается.

Симптомы

Эта болезнь возникает внезапно, или все-таки существуют какие-то предвестники болезни, по которым ее можно заподозрить?

Тамара Тябут:

Если говорить о каждом конкретном пациенте, то начало заболевания – это первый приступ. Ведь мало кто сейчас из жителей Беларуси целенаправленно обследуется, чтобы выявить факторы риска. Повышенный уровень мочевой кислоты – это как раз тот фактор риска, который определяется лабораторно, но не все это знают. Поэтому первый сигнал – это первый приступ.

Подагрой можно управлять. Поэтому при малейшем подозрении на болезнь, пациент должен срочно обратиться к врачу. Опытный доктор уже на первом этапе может сделать вывод - слишком уж типична картина у подагры.

Галина Бабак:

Картина такая: резкая боль, красный и горячий припухший сустав. Это первый приступ подагры, который может уйти без лечения в течение нескольких дней. Каждый последующий приступ протекает более тяжело и требует уже дополнительного лечения.

Диагностика

Подтвердить или опровергнуть диагноз помогают несложные лабораторные исследования. Так как мочевая кислота является конечным распадом пуриновых оснований, ее повышение в крови и моче при определенной клинической симптоматике и позволяет подтвердить диагноз.

Еще один метод – рентген-диагностика. Она, к сожалению, выявляет болезнь только на поздних этапах, когда подагра уже сделала свое «черное дело».

Лечение

Если приступ подагры нагрянул впервые, то следует запомнить ряд простых правил, как облегчить состояние больного.

Галина Бабак:

Нужно придать положение покоя суставу, в первую очередь. Убрать все, чтобы ничего не касалось этого сустава. Приложить к нему умеренный холод, чтобы не вызвать переохлаждение сустава. Поэтому если мы берем какой-то продукт из холодильника, обязательно надо покрыть сустав какой-то тканью, полотенцем, а потом только приложить холод. Еще можно принять нестероидные противовоспалительные препараты. Даже одного приема нестероидных препаратов при первом приступе подагры может быть достаточно для его купирования.

А чтобы не было второго и третьего приступа, пациенту придется хорошо постараться: следовать рекомендациям врача и изменить образ жизни.

Основная цель лечения – приостановить подагрическую атаку и купировать нестерпимую боль в суставе. И на этом этапе и сами пациенты, и даже порой врачи поликлиник порой допускают одну непростительную ошибку: в острый период назначают препарат, который усиливает выведение мочевой кислоты – аллопуринол.

Галина Бабак:

Тогда получается более быстрое выведение и более быстрое поступление мочевой кислоты в суставы и ткани, что усиливает приступ. Аллопуринол должен назначаться в межприступный период. Назначается он с небольших доз.

Когда традиционные методы не помогают, в ход идут гормональные средства.

Снять боль и уменьшить воспаление в остром периоде помогают физиотерапевтические методы лечения. Они уменьшают кровообращение в суставе, снимают отек тканей, а значит, и боль. Весьма результативен метод иглорефлексотерапии. Две-три процедуры – и пациенту становится гораздо легче. Не последнее место занимает и грязелечение.

Все эти методы не способны избавить пациента от подагры, но они в силах помочь ему жить с этой болезнью и на этапе обострения, и в межприступный период.

Тамара Тябут:

На сегодняшний день ест приборы, которые позволяют использовать элементы физиотерапевтического лечения дома. Но основное лечения для пациентов в домашних условиях - холод и тепло. В момент нарастания боли – это холод, в момент разрешения приступа артрита может быть тепло. Могут быть топические локальные лекарственные препараты – это те же самые нестероидные противовоспалительные препараты или препараты, которые обладают способностью улучшать микроциркуляцию, т.е. будут способствовать тому, что вещества, вызывающие воспаление будут более активно выводиться из зоны пораженного сустава. К ним можно отнести гель «Димексид». Существуют также какие-то рецепты народной медицины. Их много в Интернете, поэтому хочу сказать, что главное не навредить. Вот старый добрый капустный лист до сих пор остается популярным народным средством, он хорошо снимает воспаление. Можно делать ванночки настоя ромашки, шалфея. Но главное не забывать о медикаментозной терапии.

Являются ли нарушения метаболизма, которые происходят при подагре, обратимыми?

Тамара Тябут:

Сказать, что они могут быть обратимы без лекарственной терапии, достаточно сложно. Изменение образа жизни, определенные диетические ограничения – они ведь касаются не только мяса и спиртных напитков. Это также чай, кофе, бобовые… Можно до определенного уровня снизить показатели. Но если будет нарушение ферментных систем, отвечающих за выведение, то помогают тут преимущественно лекарственные препараты. И нужно помнить о том, что если пациент начал принимать лекарства, подавляющие образование мочевой кислоты, то придется ему их принимать всю жизнь. А наши пациенты еще не имеют такой приверженности к лечению. Отменили препараты – через 3-4 дня уровень мочевой кислоты в прежнем состоянии.

Возможны ли осложнения подагры?

Тамара Тябут:

Практически мы приходим к конечному этапу этого заболевания. Если мы разобрали гиперурикемию как начальный этап, острый подагрический артрит как ее проявление, межприступный период, который мы можем контролировать, назначая препараты, которые тормозят образование мочевой кислоты, то, к сожалению, часть пациентов доходит до последней стадии, которая называется хроническая тофусная подагра. Это наиболее тяжелая стадия, для которой характерен уже хронический подагрический артрит и в отличии от того, что острый приступ поражает один сустав - обычно моноартрит, хронический подагрический артрит – это уже полиартрит, который поражает и крупные, и мелкие суставы конечностей. Этот артрит обычно осложняется возникновением тофусов в области пораженных суставов. Значит, болевой синдром, нарушение функции можно назвать осложнениями этого процесса. В этот период времени часто возникают поражения почек. И есть еще одна группа осложнений – это осложнения инфекционного плана. Все дело в том, что скопление мочевой кислоты, которое возникает в области пораженных суставов или в других тканях, достигая определенного размера, могут просто-напросто вскрываться. На поверхности появляется такое красно-желтое образование – это и есть кристаллизованная мочевая кислота. А когда нарушается целостность кожи, влияние инфекции сразу возрастает. Но если пациент в межприступный период проводит активную терапию, направленную на организацию уровня мочевой кислоты, то тогда ситуация более управляема.

Профилактика

После первого приступа подагры жизнь пациента меняется коренным образом раз и навсегда. «Поломка» в организме уже произошла, и, как утверждают врачи, надеяться на чудо абсолютно бессмысленно. Хотя чудо может произойти, если подагрик будет выполнять все рекомендации врачей. Главная диетическая рекомендация – ограничение продуктов питания, содержащие большое количество пуринов. Это мясо, бобовые, шпинат, крепкий чай, кофе. В списке запретов, конечно же, алкоголь. Особенно пиво.

Подагрику нужно в день пить 2-2,5 литра воды. Больше пьешь – быстрее выводятся шлаки. Особенно полезны маломинерализованные минеральные воды. Нужно быть внимательным к приему некоторых лекарственных препаратов. Спровоцировать приступ подагры может банальная температура и неадекватная физическая нагрузка. Врачи не рекомендуют беговые нагрузки, зато очень полезна простая ходьба. Не менее 40 минут в день. А также плавание – вообще уникальный способ физической нагрузки. И, самое главное, принимать препарат Аллопуринол в той дозировке, которую назначил врач.