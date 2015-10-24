Александр Лукашенко: Мы обеспечили практически равный доступ населения к объектам здравоохранения

Что бы ни происходило в мире, а человека волнует собственное здоровье, которое, как известно, за деньги не купишь. Но деньги на здравоохранение и на развитие здорового образа жизни государство тратит немалые. Достижения Беларуси в этой сфере вновь отмечены Всемирной организацией здравоохранения.

Наша страна сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения уже более 20 лет. Работа идет по разным направлениям. К примеру, есть программа по скринингу рака шейки матки. В 2015 году внедрены новые методы лечения туберкулеза. Кстати, по темпу снижения заболеваемости Беларусь опережает Финляндию, Швейцария, Австрию.

ВОЗ проводит активную антитабачную кампанию. Специалисты организации поддержали усилия Беларуси в этом направлении.

Джужанна Якаб уже успела сформировать свое мнение о Беларуси. Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения охотно делится своими впечатлениями с Александром Лукашенко. Гостья побывала в новом центре по диагностике рака в Боровлянах. Отмечает: мировой уровень. Президент резюмирует: в нашей стране медицине всегда уделяли много внимания. Такова позиция государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы обеспечили практически равный доступ населения к объектам здравоохранения. Конечно, скажу вам откровенно, мы немножко избаловали наших людей. Вот этот социалистический образ заботы о человеке не способствует тому, что человек заботится сам о своем здоровье. Ну а что? Все бесплатно, государство носит на руках каждого человека, так зачем заботиться о своем здоровье. То есть мы сделали немало в здравоохранении в эти сложные времена после распада Советского Союза.

Жужанна Якаб, директор Европейского регионального бюро ВОЗ:

Страны-члены ВОЗ хотят познакомиться с опытом и результатами, достигнутыми в Беларуси. Это действительно очень хороший уровень. Хотела бы поблагодарить лично вас за усилия, которые принесли очевидный результат, и поздравить с переизбранием на пост президента.

Тем временем на конференции активно обсуждают «Минскую декларацию». Этот документ закрепит принципы развития здравоохранения на следующие годы и станет важным шагом в реализации европейской политики «Здоровье-2020».

Еро Каянти, профессор университета Хельсинки (Финляндия):

«Минская декларация» – интересный документ, включающий и медицинские, и социальные аспекты. Еще до встречи в Беларуси лидеры ЕС изучали ее. Я думаю, они понимают, что «Минскую декларацию» необходимо использовать как основу в политике здравоохранения в своих странах.

Высокие показатели в медицине – результат планомерной работы государства. Ведь, как отметит Александр Лукашенко, даже в самые сложные годы в нашей стране не экономили на здоровье. Только в 2014 году в Беларуси открыли более 130 медицинских объектов. Среди них – уникальные центры, аналогов которых нет в Европе. Это обошлось бюджету примерно в 600 миллионов долларов. Деньги немалые, но здоровье население – главная инвестиция государства.

Александр Лукашенко:

Cегодня мы реализуем амбициозную задачу, поставив перед собой цель, чтобы физкультурой занимались 30-40% населения, а лучше половина. Здоровый образ жизни должен стать визитной карточкой Беларуси.

По многим показателя, которые говорят о здоровье нации, Беларусь лидирует среди СНГ, а по некоторым – на уровне высокоразвитых европейских стран. Так, в нашей республике самый низкий на постсоветском пространстве показатель детской смертности. По темпу его снижения Беларусь опережает Бельгию, Германию, Нидерланды. Наша республика входит в 50 лучших стран по ведению беременности.

Александр Лукашенко:

Приоритетом государственной политики Беларуси в этой сфере является охрана здоровья матери и ребенка. Выплачиваются пособия при рождении детей, по уходу за ними в течение трех лет, осуществляется их льготное лекарственное обеспечение. При рождении третьего и последующих детей семьи получают материнский капитал. В настоящее время мы занимаем третье место в мире по показателю младенческой смертности наряду со странами с высочайшим уровнем развития. Снизился также показатель материнской смертности. У нас позапрошлый год и этот год, слава богу, материнской смертности не было. В прошлом году мы не смогли по объективнейшим причинам спасти одну роженицу.

Фармацевтику часто в СМИ называют отраслью, победившей импорт. В Беларуси за последние несколько лет наладили выпуск десятков новых лекарств, которые призваны заместить импортные аналоги. С 25% до 51% увеличилась доля белорусских препаратов на отечественном рынке. Эту сферу будут развивать и дальше. Но главное, конечно, это кадры, отмечает глава государства. Если 20 лет назад наши специалисты ездили на стажировку за границу, то уже сейчас учиться едут к нам.

Александр Лукашенко:

Беларусь смогла сохранить и значительно улучшить подготовку медицинских кадров. Я откровенно вам скажу, что я горжусь, когда я приезжаю в страну или ко мне кто-то приезжает из глав государств и на переговорах просят, чтобы мы взяли на обучение их студентов, молодежь. Никогда мы не достигли бы всего этого без помощи ведущих стран в здравоохранении: России, Соединенных Штатов Америки, других западных государств, Германии, Австрии. Которые приезжали к нам и учили нас самым передовым опытам.

Беларусь готова предложить мировому сообществу свой опыт. Болезни не знают границ, а потому только общими усилиями можно добиться результатов.