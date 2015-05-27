Загарать с умом. Что нужно делать, чтобы получить красивый загар и как уберечь себя от ожогов?

Скоро лето! Так хочется приобрести красивый, ровный, золотистый оттенок кожи. Но загорать нужно с умом. Что для этого нужно делать? За 20 минут до выхода на пляж нанесите средство с фактором защиты. Причем в первые дни пребывания на солнце он должен быть максимально высоким.

Начинайте укреплять организм с помощью витаминов А и С. Постарайтесь загорать до 11 утра и после 16.00 часов. Тогда солнце наиболее мягкое и безопасное для кожи. Желательно в первые дни лучше проводить под зонтом или в тени деревьев. Никогда не спите во время солнечных ванн и допускайте нагревания до потения. Почаще окунайтесь в водоем или принимайте душ.

Если у вас светлая кожа и волосы, на теле много пигментных пятен и родинок, будьте предельно осторожны: ультрафиолетовые лучи могут привести не только к ожогам, но и спровоцировать ряд серьёзных заболеваний.

Если вы все-таки обгорели во время загара, постарайтесь поскорее зайти в помещение и выпить аспирин до того, как появится краснота. Хорошенько обработайте кожу. Подойдёт гипоаллергенное молочко, которое нужно наносить мягким спонжем.

Для борьбы с солнечными ожогами подходят средства народной медицины. К примеру, картофель можно натереть на мелкой терке, отжать сок и смазать поражённые участки.

Нет под рукой картофеля? Его заменит крепкий чай. Одну чайную ложку заварки заливаем полстаканом кипятка, даём жидкости настояться и остыть, а уж затем обрабатываем кожу.

До полного восстановления на солнце лучше не выходить.