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Способы летнего закаливания: укрепление иммунитета и повышение сопротивляемости организма в борьбе с недугами

20 мая 2015 11:31
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«Солнце, воздух и вода - это лучшие друзья…» Эта фраза отлично подходит для того, чтобы описать основы летнего закаливания. Так для чего же нужно подвергать себя воздействию трёх главных природных факторов? Чтобы укрепить иммунитет и повысить сопротивляемость организма в борьбе с недугами.

Самое простое закаливание - ежедневное принятие солнечных и воздушных ванн. Солнечные лучи действительно способны уничтожать многие микробы. Они способствуют выработке в организме витамина D и кальция. Их присутствие помогает быстрому заживлению даже тяжёлых ран.

Воздушные ванны - самый мягкий способ закаливания. Поэтому чаще гуляйте на свежем воздухе и постоянно проветривайте помещение, в котором находитесь.

Водные закаливающие процедуры могут стать для организма настоящим испытанием. Поэтому всё нужно делать постепенно. Начните с самого простого: умывайтесь более холодной водой с по сравнению с предыдущим днём. Ещё один способ оздоровиться - контрастный душ, во время которого температура воды меняется от тёплой до холодной и наоборот.

Самый экстремальный способ - обливание холодной водой. Но к ней организм нужно как следует подготовить.

# Здоровье # Фотофакт # Ирина Слободчикова # Консультация врача

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