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В Минске собрались врачи и ученые из Беларуси, России и Канады, чтобы поделиться опытом в области кардиологии

19 мая 2015 18:36
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Новости Беларуси. В Минске собрались врачи и ученые из Беларуси, России и Канады. Кардиологи, специалисты общей практики и терапевты встретились, чтобы поделится опытом и практическими наработками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной темой для дискуссий стала возможность увеличения продолжительности и качества жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наталья Митьковская, заведующий 3-й кафедры внутренних болезней УО «Белорусский государственный медицинский университет»:
Речь идет об интервенционных вмешательствах – это вмешательство на сосудах. Не хирургическое, но вмешательство с применением специального оборудования. Выполняется так называемая манипуляция ангиопластики и стентирования, после чего проходимость этого сосуда восстанавливается, человек восстанавливает самочувствие и здоровье.

Патрик Тифи, руководитель интервенционной лаборатории клиники Университета Западного Онтарио (Канада):
Такой обмен опытом очень важен для всех врачей, так как это способствует развитию медицины во всем мире. Могу сказать, что за последние 15 лет в вашей стране я наблюдаю поразительную эволюцию медицины, в частности в области кардиологии. В настоящее время вы достигли мирового уровня.

На протяжении нескольких дней канадские специалисты будут делиться  опытом с белорусскими врачами, проведут ряд операций в Минской больнице скорой помощи и  Солигорске.

# Здоровье # Заболевания сердечно-сосудистой системы

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