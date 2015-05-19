В Минске собрались врачи и ученые из Беларуси, России и Канады, чтобы поделиться опытом в области кардиологии

Новости Беларуси. В Минске собрались врачи и ученые из Беларуси, России и Канады. Кардиологи, специалисты общей практики и терапевты встретились, чтобы поделится опытом и практическими наработками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной темой для дискуссий стала возможность увеличения продолжительности и качества жизни пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наталья Митьковская, заведующий 3-й кафедры внутренних болезней УО «Белорусский государственный медицинский университет»:

Речь идет об интервенционных вмешательствах – это вмешательство на сосудах. Не хирургическое, но вмешательство с применением специального оборудования. Выполняется так называемая манипуляция ангиопластики и стентирования, после чего проходимость этого сосуда восстанавливается, человек восстанавливает самочувствие и здоровье.

Патрик Тифи, руководитель интервенционной лаборатории клиники Университета Западного Онтарио (Канада):

Такой обмен опытом очень важен для всех врачей, так как это способствует развитию медицины во всем мире. Могу сказать, что за последние 15 лет в вашей стране я наблюдаю поразительную эволюцию медицины, в частности в области кардиологии. В настоящее время вы достигли мирового уровня.

На протяжении нескольких дней канадские специалисты будут делиться опытом с белорусскими врачами, проведут ряд операций в Минской больнице скорой помощи и Солигорске.