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40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей

30 ноября 2018 19:43
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Новости Беларуси. Призвание – помогать. Минская больница скорой медицинской помощи отмечает 40-летие,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей-1

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей-3

Первого пациента БСМП приняла в 1978 году. С тех пор учреждение пережило немало этапов развития. Сегодня больница ежегодно принимает 70 тысяч человек. Здесь одновременно могут проводить до 20 операций.

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей-6

БСМП является клинической базой Республиканского центра экстренной медицинской помощи. Сюда доставляют пациентов при ЧП. Здесь также хранятся республиканские запасы донорской крови.

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей-9

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Минской городской больницы скорой медицинской помощи:
Мы пользуемся самыми современными технологиями. Это нейронавигация в хирургии, нейромикроскоп. Большинство операционных оборудовано эндовидеохирургическими комплексами. То есть идут малоинвазивные лапороскопические операции.

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей-12

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы сейчас работаем над открытием нового отделения экстренной помощи, где будет вся помощь оказываться с колёс и с новыми подходами. Идёт проектирование и вертолётной площадки, чтобы доставляли пациентов со всей станы.

40 лет в битве за жизни. Больница скорой медицинской помощи отмечает юбилей-15

Коллектив БСМП – это одни из лучших медиков Беларуси. Всего в учреждении трудится 1 700 врачей и медработников.

# Медицина # Здоровье # Игорь Шиманский # Игорь Юркевич # Фотофакт

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