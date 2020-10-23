4 простых упражнения для профилактики варикоза. Показывает фитнес-инструктор

Как сохранить красоту ног и предотвратить проступающие сквозь кожу синие прожилки вен и сосудистые звездочки? Все просто – подумать о профилактике варикоза нижних конечностей. Тем более, что заболевание, при котором стенки вены растягиваются, теряют эластичность и способность восстанавливать форму, способно обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Правда, бывает, что несмотря на все усилия диагноз «варикоз» неминуем. Виталий Михневич, врач-хирург высшей категории:

На данный момент существует несколько теорий. Одна из основных теорий – это генетическая, то есть наследственная предрасположенность.

Беременность, резкий набор веса, неудобная одежда, высокие каблуки, длительное стояние или сидение – все это приводит к варикозу, и чаще всего именно в том случае, когда есть предрасположенность. Виталий Михневич:

Чаще всего нужно обращать внимание на доклинические признаки: тяжесть ног, судороги ночные, отечность к концу дня, какое-то неудобство, некомфортное состояние.

Заболевание помолодело. Варикозным расширением вен у двадцатилетних уже не удивишь, все потому что офисная работа и сидячий образ жизни приводит к застою венозной крови. Разберемся, как оттянуть встречу с созвездиями сосудов на ранних стадиях. Виталий Михневич:

Что мы можем предложить? Очень правильный и мой любимый метод лечения первой и второй степени заболевания – это лечебная гимнастика.

Врачи признают, что в запущенных случаях решить вопрос поможет только хирургическое вмешательство. Но на первой и второй степени развития болезни лучший способ лечения – всевозможные мази, гели и таблетки, а также гимнастика, но по правилам. Какие упражнения необходимо выполнять, а какие – противопоказаны?

Екатерина Кравченко, фитнес-инструктор:

При сидячей работе лучше всего для профилактики добавлять любую физическую активность, это может быть необязательно поход в тренажерный зал, это может быть ходьба по улице, ходьба по лестнице, занятия дома по любым видеоурокам или по любой лечебной или профилактической гимнастике. При сидячей работе рекомендовано выполнять перекаты с носка на пятку, упражнение можно делать даже в офисе за столом.

Несколько минут имитируйте ходьбу на цыпочках и на пятках поочередно. Такие упражнения помогут стимулировать кровообращение.

Для крупных мышц ног полезны упражнения в положении лежа. Сгибайте ноги в коленях, приподнимая их к груди. Затем медленно разгибайте ноги.

В лежачем положении поднимите ноги вверх, стараясь не сгибать их в коленях. Поочередно тяните стопу на себя и от себя. Известное упражнение «березка» точно так же поможет перенаправить кровь в верхнюю часть тела.