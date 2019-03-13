3 вещи, которые влияют на метаболизм

Как привести себя в форму без нанесения вреда здоровью?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – диетолог – Марта Марудова.

Мы все знаем свою группу крови, но почти никто не знает свой базальный метаболизм.

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:

Метаболизм может быть и врождённым. Но это не значит, что человек не может на метаболизм воздействовать самостоятельно. Есть абсолютно чёткие доказанные вещи, которые влияют на метаболизм. Это двигательная активность – она ускоряет его. Это наличие белковой пищи – на её переваривание нужно больше энергии. Это питьевой режим, оптимальный для этого человека. Поэтому самостоятельно даже при не очень хорошем метаболизме можно прекрасно выглядеть и замечательно себя чувствовать.

«Средняя скорость снижения веса, если человек это делает без медицинского наблюдения, – не более 3-4 килограммов в месяц»

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