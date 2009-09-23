23 сентября каждый желающий может измерить давление

В Беларуси проходит республиканская акция кардиологов.

Пройти эту простейшую процедуру можно будет в администрациях области или районов, на рынках, в аптеках, торговых домах и гипермаркетах. Акция проводится для популяризации здорового образа жизни, который является главным условием снижения сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним из факторов развития болезней сердца, в том числе инфаркта и инсульта, является артериальная гипертензия. Ее еще называют «молчаливым убийцей», так как у многих она протекает без симптомов.

В Беларуси насчитывается более миллиона человек с повышенным артериальным давлением. Снизить их количество, а как следствие продолжительность жизни – главная задача отечественной кардиологии.