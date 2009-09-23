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23 сентября каждый желающий может измерить давление

23 сентября 2009 06:26
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В Беларуси проходит республиканская акция кардиологов.

Пройти эту простейшую процедуру можно будет в администрациях области или районов, на рынках, в аптеках, торговых домах и гипермаркетах. Акция проводится для популяризации здорового образа жизни, который является главным условием снижения сердечно-сосудистых заболеваний.

Одним из факторов развития болезней сердца, в том числе инфаркта и инсульта, является артериальная гипертензия. Ее еще называют «молчаливым убийцей», так как у многих она протекает без симптомов.

В Беларуси насчитывается более миллиона человек с повышенным артериальным давлением. Снизить их количество, а как следствие продолжительность жизни – главная задача отечественной кардиологии.

# Здоровье

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