В Беларуси создан серпентарий для производства змеиного яда

Серпентарий для содержания обыкновенной гадюки и производства змеиного яда создан в заказнике республиканского значения «Выгонощанское» (Брестская область).

Серпентарий уже производит опытные партии змеиного яда. «Количество его площадей расширяется по мере поступления змей, - рассказал заведующий сектором мониторинга и кадастра животного мира Научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам Руслан Новицкий. - Сейчас специалисты серпентария отрабатывают современные технологии забора яда». Кроме этого, отрабатывается новый метод комплексного кормления гадюк. Кроме традиционной подкормки мышами, змеям дают и специальный комбикорм. Это не только облегчает уход за пресмыкающимися, но и удешевляет их содержание.

Уже сегодня заинтересованность в приобретении белорусского змеиного яда для фармацевтической промышленности выражают многие зарубежные компании. Планируется, что производить змеиный яд в промышленных масштабах белорусские специалисты начнут в 2010 году.

Яд гадюки обыкновенной обладает уникальными целебными свойствами, поэтому его стоимость на мировом рынке оценивается намного дороже, чем другие яды, используемые для производства лекарственных средств. Препараты, изготовленные из него, помогают больным стенокардией, ревматизмом, невралгией и другими недугами. Цена одного грамма сухого яда гадюки в некоторых странах составляет $600-800.

Руслан Новицкий также сообщил, что ученые НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам разработали рекомендации по отлову обыкновенной гадюки из природы. «Значительное количество гадюк обитает близ населенных пунктов в нашей стране, они представляют потенциальную опасность для их жителей, - рассказал Руслан Новицкий. - Это проблема особенно актуальна для Брестской и Гомельской областей, где чаще всего регистрируют случаи укусов гадюками людей». Составленные учеными рекомендации описывают, где и сколько гадюк можно отлавливать в различных регионах Беларуси, сообщает БЕЛТА.